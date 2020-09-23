Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Küba ile ilgili yeni kararları açıkladı /23 Eylül 2020 23:09

Trump, Küba ile ilgili yeni kararları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba için uygulanması planlanan yeni yaptırımları açıkladığı belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, getirecekleri yeni yaptırımlarla, Amerikalı turistlerin Küba hükümetinin sahip olduğu yerlerde kalmasının yasaklanacağını, ayrıca Küba üretimi alkol ve tütün ürünlerinin ithalatına da kısıtlama uygulayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray'da bir etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin Küba halkı ile dayanışmasını bir kez daha teyit ettiklerini söylerken, "Obama-Biden yönetimi, Castro diktatörlüğü ile zayıf, acınası ve tek taraflı bir anlaşma yaparak, Küba halkına ihanet etti ve komünist rejimi zenginleştirdi. Ben Obama-Biden yönetiminin Castro rejimi ile yaptığı ihaneti bitirdim" dedi. 

"ABD asla sosyalist bir ülke olmayacak"

Trump, salonda bulunan gazilerin, sosyalizm, radikal çeteler ve şiddet yanlısı komünistlerin bir milleti nasıl mahvettiğine, tanıklık ettiğini söyleyerek, "Demokrat Parti şimdi, sosyalist çeteleri Amerika'nın üzerine salıyor. Bugün, ABD'nin asla bir sosyalist ülke olmayacağını ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Amerikan basınının da Demokratların yanında tavır aldığını savunan Trump, "Basın, sosyalizm ve komünizm adına aptal gibi kullanılıyor" eleştirisini yaptı.

Trump etkinlikte, Küba yönetimine ilişkin yeni yaptırım kararlarını da duyurdu. 

ABD Hazine Bakanlığının, ABD'li turistlerin Küba hükümetinin mülkiyetindeki yerlerde kalmasını yasaklayacağını duyuran Trump, "Ayrıca, Küba üretimi alkol ve tütün ürünlerinin ithalatını da kısıtlıyoruz. Bu adımlar sayesinde, ABD'nin dolarlarının Küba rejimini fonlamamasını ve doğrudan Küba halkına gitmesini sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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