Trump kurmaylarını yalanladı

ABD’de ‘korona virüsü vakalarının sayılarının artmaması için test sayısını azaltma talimatı verdiğini’ söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan gelen ‘yalanlamayı yalanlayarak’ bu sözlerinin şaka olmadığını söyledi. Trump, Arziona’da düzenlenecek seçim kampanyası etkinlikleri için Beyaz Saray’dan ayrılırken muhabirlere, bu konuda şaka yapmadığını belirtti.







‘BEN ŞAKA YAPMAM’





Trump, ABD’nin dünyanın en kapsamlı test programına sahip olduğunu, bu nedenle de vaka sayısının yüksek göründüğünü söyledi. Korona virüsü testlerinin ‘iki ucu keskin bıçak’ olduğu söylemini yineleyen Trump, “Testleri yavaşlattım derken şaka mı yapıyordunuz” sorusuna “Ben şaka yapmam. Bunu açıkçası söyleyeyim” yanıtını verdi.





Trump, “Bir sürü test yaptığımız için ABD’de ölüm oranı düşük. Bu, çok test yapmanın avantajlarından biri. Ülkemizde bu kadar çok vaka olmasının sebebi, çok test yapıyor oluşumuz. Başka ülkeler çok az test yapıyor” diye konuştu.





Trump, hafta sonunda Oklahoma’nın Tulsa kentinde düzenlediği seçim mitinginde, “Biliyorsunuz, test yapmak iki ucu keskin bir kılıç. Kötü tarafı şu: Bu kadar çok test yaptığınızda, daha fazla kişi, daha fazla vaka bulacaksanız. Dolayısıyla, ekibime ‘Lütfen testleri ağırdan alın’ talimatı verdim” demişti.





Bu sözlerin infial yaratmasının ardından bazı Beyaz Saray yetkilileri Trump’ın ‘şaka yaptığını’ ve ciddi olmadığını öne sürmüştü. Amerikan basınına isimsiz olarak yapılan açıklamalarda, “Açıkça şaka yapılıyordu. Testte dünya lideriyiz ve 25 milyondan fazla test uyguladık” tezi işlenmişti.





Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro ise Trump’ın böyle bir talepte bulunmadığını dile getirmişti. Navvaro, testlerin geciktirilmesiyle ilgili yorumların ‘temeli olmadığını’ öne sürmüştü.