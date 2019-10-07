Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Kürtlere para ve mühimmat verdik, artık askerimizi geri getirme zamanı geldi /07 Ekim 2019 15:11

Trump: Kürtlere para ve mühimmat verdik, artık askerimizi geri getirme zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’nın Fırat’ın doğusunda planladığı harekata onay verip Kürtleri terk etme/asker çekme kararına gelen eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi.

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Trump sıralı olarak yazdığı tweetlerde şunları söyledi:

''ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olmayan bir muharebeye giderek derinden battık. Ben Washington'a geldiğimde, IŞİD bölgede gemi azıya almıştı. IŞİD halifeliğini çarçabuk yüzde 100 yenilgiye uğrattık. Buna çoğu Avrupa'lı binlerce IŞİD savaşçısını yakalamamız dahil. Ama Avrupa onları geri istemedi, 'sen onları elinde tut ABD' dedi. Ben de dedim ki "HAYIR, size büyük iltimas geçtik ve şimdi bizden onları devasa bedelle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için sizindir.' Onlarsa "HAYIR" dedi, her zamanki gibi ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin 'kerizi' olduğunu sandılar. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile de savaşıyorlar. Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım, ama artık çoğu aşiretler arası olan bu gülünç sonsuz savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi geri getirmemizin zamanı geldi. BİZİM YARARIMIZA OLAN YERDE SAVAŞACAĞIZ VE SADECE KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler artık bu duruma ve kendi bölgelerindeki tutuklu IŞİD savaşçılarıyla ne yapmak istediklerine bir hal çaresi bulmak zorunda.''

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