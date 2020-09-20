Trump: Kürtlerle hareket edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Rojava’ya, Sentinel tipi radar ve Bradley sınıfı zırhlı araçlar sevk ettiklerini duyurmasının akabinde Suriye'ye dair ABD Başkanı Donald Trump’tan bir açıklama geldi.







Suriye'nin kuzey doğusunda Rojava’da çıkarılan petrol için Kürtlerle birlikte hareket edebileceklerini söyleyen Trump, petrolü korumak dışında bir maksatlarının olmadığını açıkladı.





Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, Suriye ve Rojava’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.





IRAK VE AFGANİSTAN'DA ASKER SAYISI AZALACAK





“Türkiye-Suriye sınırında çok sayıda askerimiz vardı, sonunda bu sayıyı 50’ye indirdik.” ifadelerini kullanan Trump, “Orada bulunan 50 askerimizin büyük tehlikede olduğunu düşünüyorum. ABD gibi güçlü bir ülke olsanız bile, 50 asker büyük tehlikede.” diye konuştu.





Irak’ta da ABD askerlerinin sayısının azaldığını ve birkaç hafta içerisinde bu sayının 4 binin altına düşeceğini söyleyen Trump, bunun Afganistan için de geçerli olduğunu belirtti.





Trump daha öne de kendisinin ABD askerlerini Suriye’den tamamen çekmek istediğini, ancak İsrail ve Ürdün’ün bir grup Amerikan askerinin kalması talebinde bulunduğunu söylemişti.





FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ MÜTTEFİK: SDG





Bugünkü askeri sevkiyat konusunda CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban adına yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki koalisyon kuvvetlerinin (Suriye Demokratik Güçleri/SDG) güvenliklerine destek vermek üzere bir kaç adım atılması talimatı verdi. ABD Kuvvetlerinin üzerinde savaş uçağı devriyelerini artırmak üzere Sentine radar ve Suriye Güvenlik Bölgesindeki ABD askerlerine destek amaçlı Bradley zırhlı muharebe araçları sevk etti." denildi.