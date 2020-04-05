Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Maalesef birçok ölüm yaşanacak, salgın New York'u çok sert vuracak /05 Nisan 2020 10:25

Trump: Maalesef birçok ölüm yaşanacak, salgın New York'u çok sert vuracak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." dedi.

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Kendisinin ve yönetiminin tüm ülkede salgını önlemeye yönelik sayısız tedbir aldığını ve bu şekilde daha az kişinin zarar görmesini sağladıklarını anlatan Trump, en kısa sürede bu krizi aşmak istediklerini vurguladı.

Trump, ülkeyi normal sürecine döndürmek istediğini kaydederek, "İnsanlar maçlara gitmek istiyor, dışarı çıkıp temiz hava almak ve hayatlarını normale döndürmek istiyor. Bunun en kısa sürede olmasını umuyoruz. Bu ülke çalışmak üzere inşa edildi, kapalı kalmak üzerine değil." dedi.

Trump, koronavirüsün salgını için "bugüne kadar en hızlı yayılan virüs salgını" ifadesini kullanırken, sosyal mesafe kuralının hayati derecede önemli olduğunu söyledi.

Salgının etkisini gelecek iki hafta yoğun şekilde hissedeceklerini vurgulayan Trump, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu süreçte (salgın) New York'u çok sert şekilde vuracak." uyarısında bulundu. Trump, aldıkları tedbirler sayesinde bu ölümleri azalttıklarını savundu.

"Hidroksiklorokin" kullanılmasını önerdi

Amerikan kamuoyunda daha önce tartışmalara neden olan "koronavirüse karşı ilaç" konusunda bir kez daha yorum yapan Trump, sıtma ilacı "hidroksiklorokin"in virüse karşı işe yaradığını ve kullanılabileceğini öne sürdü.

Trump, "Hidroksiklorokin işe yarayabilir. Doktorlar bunu kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yeterince hatta fazlasıyla stoğumuz var." değerlendirmesini yaptı.
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