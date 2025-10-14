Trump Macron’a sert çıktı: Bana zarar verene zarar veririm

Paylaşılan görüntülerde, Trump’ın Macron’un elini olağandışı bir süre boyunca sıkıca kavradığı, Fransız liderin elini çekmekte zorlandığı görülüyor. Trump’ın yüz ifadesi ve Macron’un rahatsızlığını gizlemeye çalışan tavırları, iki lider arasında “soğuk rüzgârlar estiği” yorumlarını güçlendirdi.





Karar’ın haberine göre, Macron’un ise Trump’a “Bunu kapalı bir yerde konuşalım” diyerek sakinleştirmeye çalıştığı, ancak Trump’ın “Ben bana zarar verene zarar veririm” sözleriyle el sıkışmayı sürdürdüğü belirtildi. Sonrasında Fransız liderin “Anladım. Ama göreceğiz.” sözleriyle karşılık verdiği aktarılıyor.





Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen ve Gazze’deki ateşkes sonrası kalıcı barış sürecini ele alan uluslararası zirvede, kameraların önünde yaşanan bir an, toplantının diplomatik gündemini gölgede bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un basın mensuplarına poz verdiği sıradaki sert tokalaşması, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay sırasında kaydedilen görüntüler üzerinde yapılan “dudak okuma analizi”, iki lider arasında gergin bir diyalog yaşandığını ortaya koydu. Trump’ın Macron’a dönerek “Seni gördüğüme sevindim. Yani kabul ettin? Gerçek mi?” dediği, ardından “Beni incittin. Ben barış yapıyorum.” ifadelerini kullandığı iddia edildi.Diplomatik kaynaklar, tokalaşmanın arkasında yatan gerilimin Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma yönünde attığı adımlar olduğunu belirtiyor.Macron hükümeti geçtiğimiz hafta, Avrupa Birliği içindeki bazı ülkelerle eş zamanlı olarak Filistin’i resmen tanımıştı.