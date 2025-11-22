Trump, Mamdani arasında samimi anlar!

Görüşme sonrası Trump, Mamdani’nin elini sıkıp sırtına vurarak uğurladı. Trump, “New York Belediye Başkanı olmak büyük iştir. Ben de hep olmak istemiştim. Şehir ya çok iyi olacak ya da tersine dönecek. Seninle büyük şansınız var, harika yapacağına inanıyorum.” ifadeleriyle Mamdani’ye desteğini vurguladı.









Trump, daha birkaç hafta önce “komünist deli” ve “aptal” dediği 34 yaşındaki demokratik sosyalist Mamdani için artık “Harika iş yapacak” dedi. Trump, “Onunla New York’a geri dönmeye artık rahat hissederim.” ifadelerini kullandı.Mamdani de Trump’ı daha önce “despot” ve “faşist gündemi olan” diye nitelendirmişti. Bir gazetecinin bu hakareti hatırlatması üzerine Trump gülerek, “Bana bundan çok daha kötüsü söylendi, bu o kadar ağır değil” yanıtını verdi.Trump, Mamdani’ye “Niye bana faşist dediğini açıklamak zorunda değilsin” diyerek genç belediye başkanını korudu ve “Birlikte çok daha fazla konuda anlaşıyoruz, sandığımdan fazla” diye ekledi.İkili, konut inşası, elektrik faturalarının düşürülmesi, hayat pahalılığının sona erdirilmesi gibi konularda aynı görüşte olduklarını belirtti. Trump, “İnsanlar şok olacak ama ben de aynı şeyleri istiyorum. Çok ev, çok apartman yapılmalı” dedi.Seçim kampanyasında Trump, Mamdani kazanırsa New York’a federal fonları keseceğini, hatta onu tutuklatacağını söylemişti. Mamdani de Trump yönetiminin şehir işlerine karışmasını engellemek istiyordu. Görüşme, bu tehditlerin rafa kalktığının işareti oldu.Cumhuriyetçiler arasında ise rahatsızlık baş gösterdi. Bazı parti üyeleri Trump’ı “kendi tabanına ihanet etmekle” suçladı. Görüşmeden saatler önce Temsilciler Meclisi’nde sosyalizmi kınayan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı James Blair daha önce “Mamdani’nin sürekli hayat pahalılığını konuşması ona seçimi kazandırdı” demişti. Muhafazakar yorumcu Charlie Kirk de yazın “Mamdani etkisi” uyarısı yapmış, Cumhuriyetçilerin genç seçmeni kaybetmemek için ekonomi politikalarını güçlendirmesi gerektiğini söylemişti.Trump, New York’tan 2019’da “bana çok kötü davranıldı” diyerek Florida’ya taşınmıştı. Şimdi ise Mamdani’nin belediye başkanı olmasıyla şehre dönmeyi düşündüğünü açıkladı.İşte Trump-Mamdani’nin Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtladıkları kısımdan öne çıkanlar:Mamdani, başkanla görüşmesini “verimli” olarak nitelendirdi ve “ortak hayranlık ve sevgi duyduğumuz yer olan New York şehri ile New Yorklulara uygun fiyatlı yaşam sağlama ihtiyacı” üzerine odaklandıklarını söyledi.Trump, New York Post ve Fox News gibi medya kuruluşlarının düşmanca sorularına karşı Mamdani’yi defalarca korudu. Fox News muhabiri Jacqui Heinrich, Mamdani’ye hala Trump’ı “faşist” olarak görüp görmediğini sorunca başkan alışılmadık bir şekilde devreye girdi ve Mamdani’nin koluna dokunarak “Sorun değil” dedi. “Söyleyebilirsin, açıklamasından daha kolay.”Aynı Fox muhabiri, çevre açısından daha iyi olan treni bırakıp uçakla geldiği için Mamdani’yi ikiyüzlülükle suçlamaya çalışınca Trump “Sana sahip çıkarım” dedi ve uçmanın çok daha hızlı olduğunu, yeni seçilen belediye başkanının yoğun olduğunu belirtti.Bir gazetecinin “Mamdani’nin yönetiminde New York’ta yaşar mıydınız?” sorusuna Trump net bir şekilde “Kesinlikle” yanıtını verdi. “Sandığımdan çok daha fazla konuda anlaşıyoruz. Harika iş yapmasını istiyorum, biz de ona yardımcı olacağız” dedi.Trump, bir zamanlar evi olan şehri yönetmede Mamdani’ye başarı diledi: “Bence şehri her zamankinden daha büyük yapmak istiyor ve başarırsa biz de dışarıda onu alkışlayacağız.”Trump, Mamdani’nin seçim kampanyasını beğendiğini vurguladı ve daha önce demokratik sosyalisti “komünist” diye ağır şekilde eleştirmesinden uzaklaştı: “Bence farklı biri ve bu çok olumlu olabilir. New York için gerçekten büyük şeyler yapma şansı var… Biz de ona yardım edeceğiz.”Bir muhabirin, Cumhuriyetçi Elise Stefanik’in Mamdani’yi “cihatçı” diye nitelemesine katılıp katılmadığını sorması üzerine Trump bunu “seçim retoriği” diye geçiştirdi ve “Çok aklı başında bir adamla tanıştım” dedi.Trump, uygun fiyatlar konusundaki odaklanmayı kendine mal etmeye çalıştı: “Onu tebrik ettim, konut yaptırmak, konut inşa etmek, gıda ve fiyatlar gibi çok güçlü ortak noktalardan konuştuk” dedi. Başkan hükümet verilerinin aksine aylardır kendi döneminde fiyatların düştüğünü iddia ediyor. Ancak anketlerdeki düşüş halkın bu söyleme inanmadığını gösteriyor. Daha önce “uygun fiyatlar” kelimesini bir daha duymak istemediğini, bunu “Demokrat uydurması” diye niteleyen Trump, Mamdani ile geçirdiği sürenin büyük kısmını bu konunun ortak kaygıları olduğunu vurgulayarak geçirdi.