Trump, Mamdani'yle Oval Ofis'te görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York Belediye Başkanı Komünist Zohran 'Kwame' Mamdani bir toplantı talep etti. Bu toplantının 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis'te yapılması konusunda anlaştık. Detaylar yakında" ifadesini kullandı.





'SAYGILI OL' ÇAĞRISI

Daha önce Trump, Fox News'e verdiği demeçte Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesini kullanarak, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.





'HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'

Mamdani’nin sözcüsü Dora Pekec, görüşmeyi doğrulayarak, bunun yeni belediye yönetimleri için olağan bir prosedür olduğunu belirtti. Sözcü, görüşmede kamu güvenliği, ekonomik güvenlik ve yaşam maliyetleri gibi New Yorkluların günlük hayatını etkileyen meselelerin ele alınacağını söyledi.





Mamdani de MS NOW’a verdiği röportajda, Beyaz Saray ile iletişime geçen tarafın kendileri olduğunu belirtti. “New York’ta yaşayan 8,5 milyon kişinin yararına olacaksa herkesle masaya otururum.” diyen Mamdani, kentteki yüksek yaşam maliyetinin hem kampanya döneminde hem seçim sonrası halkın en büyük endişelerinden biri olduğunu vurguladı.





Trump, Mamdani’yi seçim kampanyası boyunca “komünist” olarak nitelemiş, hatta kentin başına geçmesi halinde New York’a federal fon aktarımını asgari seviyeye indirebileceğini söylemişti. Seçimden iki gün önce yaptığı açıklamada, “Komünist Mamdani kazanırsa New York’un başarı şansı sıfır” sözleri dikkat çekmişti. Mamdani ise zafer konuşmasında Trump’a doğrudan seslenmiş, “Donald Trump, izlediğini biliyorum: Sesi aç” diyerek meydan okumuştu.







