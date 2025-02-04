Trump Meksika konusunda neden geri adım attı?

Başkan Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’dan ithal edilecek ürünlere getirdiği yeni gümrük vergilerinin 5 Şubat Salı gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyordu.



Trump bundan bir gün önce Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile telefonda görüştü.



Sheinbaum Başkan Trump’la görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Trump’ın gümrük vergilerini bir ay ertelemeyi kabul ettiğini söyledi.



Meksika Cumhurbaşkanı bunun karşılığında ABD-Meksika sınırına uyuşturucu ile mücadele için daha fazla sayıda kolluk gücü yerleştirmeyi kabul ettiğini; ekiplerin güvenlik ve ticaret alanlarında hemen çalışmaya başlayacağını belirtti.



Sheinbaum, varılan anlaşma kapsamında Meksika’nın başta fentanil olmak üzere, sınırdan ABD’ye uyuşturucu akışını durdurmak için 10 bin Ulusal Muhafız göndereceğini belirtti.



Meksika lideri, ABD’nin de Meksika’ya silah akışını durdurmak üzere çalışma sözü verdiğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social’da paylaştığı mesajda Meksika Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesini “dostane bir görüşme” olarak tanımladı, Meksika Cumhurbaşkanı’nın ABD-Meksika sınırına derhal 10 bin Meksika askeri sağlamayı kabul ettiğini söyledi.



Başkan Trump, “Meksika’nın sınıra konuşlandıracağı askerlerin görevi fentanil ve ülkemize yasadışı göçmenlerin akışını durdurmak olacak” dedi.



ABD Başkanı, bu bir aylık süre zarfında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maliye Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick liderliğinde Meksikalı üst düzey temsilcilerle görüşmelerin yapılacağını belirtti; “İki ülke arasında anlaşma sağlama girişiminde bulunurken, Cumhurbaşmanı Sheinbaum ile görüşmelere katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.



Yatırımcılar olası ticaret savaşına hazırlanıyordu



ABD Başkanı Trump haftasonu Meksika’dan ithal edilen ürünlerin tamamına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması talimatını vermişti.



Meksika Cumhurbaşkanı’nın da gümrük vergilerine karşılık vereceğini açıklamasının ardından durumun her iki ülke için büyük ekonomik kayba yol açacağı endişesi dile getirilmişti.



Yatırımcılar Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen mallara gümrük vergisi açıklamasının ardından olası bir ticaret savaşına hazırlanıyordu.



Yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinden bir gün önce Dow Jones endeksi 600 puan düşerek yaklaşık yüzde 1,4 oranında değer kaybetti. S&P endeksie de 500 puan düştü.



ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından önce ham petrol fiyatı da yüzde 2,1 yükselmişti.



ABD Meksika’dan ne alıyor, ne satıyor?



ABD’nin en büyük ticaret ortağı olan Meksika toplam ticaretin yüzde 15’ini oluşturuyor.



ABD yalnızca 2023 yılında Meksika’dan 475 milyar dolarlık ürün ithal etti. ABD’nin Meksika’ya ihracat tutarı ise 322 milyar dolardan fazla.



ABD’nin Meksika’ya uygulayacağı ancak şu an için bir aylığına ertelenen yeni gümrük vergilerinden en çok otomobil ve otomobil parçalarının etkilenmesi bekleniyor.



Bu ürünler 2023’te Meksika’dan yapılan ithalatın 129 milyar dolarlık kısmını oluşturuyor.



Yeni gümrük vergilerinin General Motors gibi Meksika’da fabrikası bulunan Amerikan otomobil üretcilerini etkilemesi ve ABD’li tüketiciler açısından araç fiyatlarını artırması bekleniyor.