Trump, Musk'a övgüler yağdırdı: 45 milyon dolar bağış iddiası

5 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden ve Donald Trump arasındaki rekabet kızışırken Trump'a gelen bir destek oldukça dikkat çekti.



Geçtiğimiz hafta sonu suikast girişimine maruz kalan eski başkan ve yeni başkan adayı Donal Trump'a, teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Elon Musk'tan destek gelmişti. Musk, suikast girişiminin gerçekleştiği 13 Temmuz'da Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.



Tesla CEO'su, politikasında defalarca sağa doğru bir değişim göstermesine rağmen yakın zamana kadar tercih ettiği aday konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti ancak artık açıkça desteğini gösteriyor. Hatta ünlü milyarderin, Trump'ın seçim kampanyası için ayda 45 milyon dolar bağışlamayı planladığı da basına yansıdı.



Musk'ın bu yüksek bütçeli desteğinden haberdar olmadığını belirtse de Trump da son mitinginde ünlü teknoloji liderine övgüler yağdırdı.



Trump, mitingde şu ifadeleri kullandı: "Elon. Elon Musk'ı seviyorum. Onu seviyor muyuz?" Onu seviyorum."



Eski başkan, "Musk gibi akıllı insanlarımız için hayatı güzel hale getirmeliyiz" derken, kendisinin büyük bağış planından haberi olmadığını ve sadece bu konudaki raporu okuduğunu da sözlerine ekledi:



"Okudum, bunu bilmiyordum, bana bundan bahsetmedi bile ama bana ayda 45 milyon dolar veriyor. Kısa bir süre önce onunla konuştum. Ve bundan bahsetmedi bile."



Aslında Musk'ın Trump'a artan eğiliminin kendi çıkarlarıyla çeliştiği değerlendiriliyor. Hatta cumartesi günkü miting sırasında Trump, "Bazı insanlar uzun mesafeler katetmek zorunda kalıyor ve bunlar daha pahalı olma eğiliminde" diyerek elektrikli arabaların inanılmaz olduğunu, ancak herkese göre olmadığını düşündüğünü açıkça dile getirip Musk'ın Tesla şirketine pek de yararı olmayan açıklamalar yaptı.