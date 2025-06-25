Trump NATO Zirvesi'nde savaşın adını koydu: '12 Gün Savaşı'

ABD Başkanı Trump NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İran ve İsrail'in birbiriyle bir daha çatışmayacağını söyleyen Trump, haftaya İran'la görüşeceğini belirtti.



Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Ben İsrail ve İran arasındaki durumu '12 Gün Savaşı' olarak adlandırıyorum. Bir daha savaşacaklarını düşünmüyorum. Tarihi bir ateşkes sağladık.



Birçok kez söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD ordusu mükemmel bir operasyonla nükleer tesisleri vurdu. Bunu dünyada sadece ABD yapabilirdi."