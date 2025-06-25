Samanyolu Haber /Dünya / Trump NATO Zirvesi'nde savaşın adını koydu: '12 Gün Savaşı' /25 Haziran 2025 19:51

Trump NATO Zirvesi'nde savaşın adını koydu: '12 Gün Savaşı'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Biz bu savaşa, ‘12 gün savaşı’ diyoruz. Bittiğine inanıyoruz" diyen Trump, haftaya İran'la görüşeceklerini açıkladı. Trump ayrıca İran'ın nükleer üretiminde ısrar etmesi halinde savaşın yeniden başlayabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Trump NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İran ve İsrail'in birbiriyle bir daha çatışmayacağını söyleyen Trump, haftaya İran'la görüşeceğini belirtti.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben İsrail ve İran arasındaki durumu '12 Gün Savaşı' olarak adlandırıyorum. Bir daha savaşacaklarını düşünmüyorum. Tarihi bir ateşkes sağladık.

Birçok kez söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD ordusu mükemmel bir operasyonla nükleer tesisleri vurdu. Bunu dünyada sadece ABD yapabilirdi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump NATO Zirvesi'nde savaşın adını koydu: '12 Gün... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:07:47