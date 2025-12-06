Samanyolu Haber /Gündem / Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü /06 Aralık 2025 21:55

Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü

Trump’ı kızdıracak hamle: Erdoğan, Maduro ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.
