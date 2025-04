Trump, Netanyahu ile görüştü! 'Her konuda aynı taraftayız'

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Truth Social hesabından yaptığı açıklamada "her konuda aynı tarafta oldukları" mesajını verdi.

'HER KONUDA AYNI TARAFTAYIZ'



Trump, açıklamasında, "Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR



Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor. Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.



ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.