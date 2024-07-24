Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Netanyahu'yu evinde ağırlayacağını açıkladı /24 Temmuz 2024 10:15

Trump, Netanyahu'yu evinde ağırlayacağını açıkladı

Trump ayrıca, 'bölgeye barışı tekrar getireceğini' iddia etti.

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Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanı ve yaklaşmakta olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Salı günü Truth Social hesabında yaptığı bir paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayacağını belirtti.

"Perşembe günü Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago'da Bibi Netanyahu'yu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum," diyen Trump, Netanyahu'ya lakabıyla hitap etti.

"İlk dönemim boyunca bölgede barış ve istikrar sağladık, hatta tarihi İbrahim Anlaşmalarını imzaladık ve bunu yeniden sağlayacağız," diyen Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan, Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalara göndermede bulundu.

"Geçtiğimiz haftalarda (Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir) Zelenskiy ve diğer dünya liderleri ile yaptığım görüşmelerde de söylediğim gibi, güç yoluyla barış gündemim, bu korkunç, ölümcül savaşların ve şiddetli çatışmaların sona ermesi gerektiğini dünyaya gösterecek. Milyonlarca kişi ölüyor ve Kamala Harris'in bunu hiçbir şekilde durdurma gücü yok."

Trump yaptığı bir başka paylaşımda, Netanyahu'nun talebi üzerine görüşmenin 26 Temmuz Cuma gününe alındığını belirtti.
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