Trump Netflix'in 83 milyar dolarlık hamlesine taş koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Netflix'in dünyanın en büyük film ve yayın şirketlerinden Warner Bros'u satın alma planının incelenmesi gerektiğini söyledi.





Geçen hafta iki şirketin yönetim kurullarının 83 milyar dolarlık anlaşmayı onayladığı bildirilmişti. Eğlence sektöründe son yılların en büyük satın alma hamlesi olarak görülen anlaşmanın hayata geçmesi için rekabet otoritelerinin onayı gerekiyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Trump dün gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, satın almayla ortaya çıkacak pazar payının büyüklüğünün bir sorun olabileceğini söyledi. Federal hükümetin anlaşmayı onaylama sürecine kendisinin de dahil olacağına işaret eden Trump, eğlence dünyasını yeniden şekillendirebilecek büyüklükteki anlaşmanın bazı süreçlerden geçeceğini söyledi.





Netflix CEO'suyla Beyaz Saray'da görüşme

Netflix'i "harika bir şirket" ve CEO'su Ted Sarandos'u "müthiş bir adam" diye nitelendiren Trump, anlaşmanın kamuoyuna duyurulması öncesinde geçen hafta Sarandos ile Beyaz Saray'da görüştüğünü belirterek, "Ona çok saygı duyuyorum. Ama ortada çok büyük bir pazar payı var. Dolayısıyla bakalım ne olacak" diye konuştu.





Satın alma, düzenleyici kurumlarca onaylanması halinde dünyanın en büyük iki yayın hizmetini aynı çatı altında birleştirecek. Warner Bros'un DC Studios ve HBO dahil tüm televizyon ve sinema birimleri, Netflix'in geniş kütüphane ve yapım koluna eklemlenecek.





Trump, "Netflix'in Harry Potter, HBO Max gibi dev yapımların arkasındaki Hollywood devi Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusuna ise "İşte soru bu" yanıtını verdi.





Dünyanın en büyük çevrim içi yayın platformu olan Netflix'in 280 milyon, satın almayla bünyesine katacağı rakibi HBO Max'ın ise yaklaşık 130 milyon abonesi var.





Satın alma sürecinde Warner Bros. Discovery hissedarlarına ödenecek tutar 72 milyar dolarken, devralınacak borçlarla birlikte anlaşma büyüklüğü 83 milyar dolara ulaşıyor.





Daha önce televizyon sektöründeki en büyük anlaşma, 2019'da Disney'in 71 milyar dolara Fox'u satın alması olmuştu.