Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı





Ohio'nun Toledo kentinde bir seçim mitinginde konuşan Trump, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama sonra duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor" dedi.





Trump, konuşmasında ne Etiyopya'nın ne de Abiy Ahmed Ali'ye değindi.



