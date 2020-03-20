Samanyolu Haber /Dünya / Trump, notlarındaki Korona'nın üzerini çizip 'Çinli Virüs' yazdı /20 Mart 2020 16:59

Trump, notlarındaki Korona'nın üzerini çizip 'Çinli Virüs' yazdı

Çin'i tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs pandemisinin başladığı yer olması üzerinden de suçlama bombardımanına tutan ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs görev gücüyle düzenlediği toplantıda önündeki notlarda korona kelimesinin üzerini çizip 'Çinli' diye yazıldığı görüldü.

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Washington Post foto muhabiri Jabin Botsford, Trump'ın notlarının fotoğrafını çekip Twitter'da paylaştı.

Fotoğrafta Trump'ın notlarında 'Çinli virüs' yazdığı görüldü.

'Çünkü Çin'den geliyor'

Botsford, "Beyaz Saray'da koronavirüs görev gücüyle konuşan Başkan Trump'ın notlarının yakın çekiminde ‘Corona’nın üzerine çarpı atıldığı, yerine ‘Çinli’ Virüs yazıldığı görülüyor" diye ekledi.

Trump'ın öncülüğünde Cumhuriyetçi pek çok Kongre üyesi de pandemiden 'Çinli virüs' diye söz ediyor.

ABD Başkanı, bu yüzden ırkçılıkla suçlanmasına, çarşamba günkü basın toplantısında, "Kesinlikle hayır. Bence onlar da yüzde 100 benimle hemfikir olurdu. Bu Çin'den geliyor" yanıtını verdi.

'Virüs sınır tanımaz'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Servis Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, 'virüslerin sınır tanımadığı ve bulaşırken etnisite, deri rengi ve banka hesabı tanımadığı' ikazında bulundu. Ryan, o yüzden 'bireylerin virüsle bağlantılandırılmasına ve damgalanmasına yol açacak dil kullanılmasından kaçınılması' çağrısı yaptı. 
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