Samanyolu Haber /Dünya / Trump o kayıtları yayımlayacağını açıkladı /21 Kasım 2019 22:37

Trump o kayıtları yayımlayacağını açıkladı

hakkında azil süreci işletilen ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir açıklaması konusunda baskı yapılan mail kayıtlarını yayımlayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından, Demokratlar'ın uzun süredir baskı yaptığı "mali kayıtlarına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, kendisinin tüm mali ve vergi kayıtlarının üzerinden geçmesine rağmen bir sonuca ulaşmadığına dikkati çeken Trump, "Şimdi bu cadı avı, New Yorklu Demokrat savcıların, benim tüm mali anlaşmalarımı incelemesi ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Trump, New York'taki davanın "kanun dışı" olduğunu belirterek, "Ama ben temizim ve mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN MALİ KAYITLARI TARTIŞMASI

Başkan Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde, vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiği, "Trump'ın milyonlarca dolar vergi kaçırdığı" iddiaları da ABD gündemini uzun süre meşgul etmişti.
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