Samanyolu Haber /Dünya / Trump o soruya cevap verdi /13 Haziran 2020 22:41

Trump o soruya cevap verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden’ın kendisi için söylediği "seçimde oy çalabilir" şeklindeki ifadelerine cevap verdi.

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Amerike Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti aday adayı Biden’ın kendisi için sarf ettiği "Seçimlerde oy çalmayı deneyebileceği" ve "Seçimi kaybetse dahi Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddedebileceği" ifadelerine cevap verdi.

Trump, "Kazanmazsam, kazanmam. O zaman başka şeyler yaparım. Ancak bence kazanmazsam ülkemiz için çok üzücü olur." diye konuştu.

BIDEN: ASKERLER EŞLİĞİNDE AYRILABİLİR

Joe Biden, Trump’ın seçimleri kaybetmesi halinde sonucu kabullenmemesi durumunda ise, askerler eşliğinde Beyaz Saray’dan ayrılabileceğini dile getirmişti.

Fox News'e özel mülakat veren Trump, George Floyd adlı siyah Amerikalının beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin akabinde başlayan protestolara ilişkin yaptığı kanun ve düzen vurgusunu da yineledi. 

Seattle'da göstericilerin oluşturduğu otonom bölge ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Bir kanun ve düzen başkanı olayların Seattle’daki gibi bir boyuta ulaşmasını engelleyebilir." diye konuştu.

"VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI HAREKETE GEÇMEZSE..."

Trump, eyalet yönetimi ve belediyenin kent üzerindeki hâkimiyetini kaybettiğini iddia etti. 

Trump şahsi Twitter hesabında göstericileri "anarşist" ve "terörist" olarak nitelendirerek, Vali Jay Inslee ve Belediye Başkanı Jenny Durkan’ın bir adım atmaması halinde Beyaz Saray’ın harekete geçeceğini söylemişti. 

Trump, Amerikan Fox televizyonuna verdiği röportajda da "Bazen sert bir tavrın en merhametli tutum olduğunu" ifade ederek, aksi takdirde insanların ağır yaralanabileceği tehlikeli durumlar oluşabileceğini iddia etti.

TRUMP BOYUNA VE BOĞAZA BASMA YÖNTEMİNİ SAVUNDU

Trump polisin çok tartışılan boyuna ve boğaza basma (chokehold) yöntemini ise istisnai durumlarda uygulayabileceğini söyledi. 

Polisin bazen bir şüpheliyle bire bir mücadelesinde bu yönteme başvurabileceğini savunan Trump, "Başka ne yapılabilir ki? Şüpheliyi bırakıp, hadi baştan başlayalım, ben boğaza basma yöntemini uygulayamam mı desin." ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs’ta beyaz bir polis memurunun yaklaşık dokuz dakika boyunca dizini boğazına basması sonucu nefes kalarak hayatını kaybetmişti.
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