Trump o yasa tasarısını veto etti

İran'a karşı savaş açma yetkilerinin kısıtlanmasını öngören yasa tasarısını veto eden ABD Başkanı Trump, 'Bu, Demokratların 3 Kasım'daki seçimleri kazanmak için geliştirdiği stratejinin bir parçası olan küstah bir tasarıydı' dedi.





ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin İran'a karşı savaş açma yetkilerinin kısıtlanmasını öngören yasa tasarısını veto etti.





Trump, Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamasında, "Bu, Demokratların 3 Kasım'daki seçimleri kazanmak için geliştirdiği stratejinin bir parçası olarak Cumhuriyetçi Parti'yi bölmeye çalışan çok küstah bir yasa tasarısıydı. Bu yasa tasarısına oy veren bazı Cumhuriyetçiler, bunların ekmeğine yağ sürdü" dedi.





Cumhuriyetçilerin 47'ye karşı 53 koltukla çoğunluğu oluşturduğu Senato'nun bugün vetonun geçerliliğine yönelik oylama yapması bekleniyor.





Tasarı, Mart ayında Temsilciler Meclisi'nden, Nisan ayında Senato'dan geçmişti.