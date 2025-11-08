Samanyolu Haber /Dünya / Trump-Orban görüşmesinde Rus gazına onay çıktı /08 Kasım 2025 13:36

Trump-Orban görüşmesinde Rus gazına onay çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında gerçekleşen görüşme, enerji ve nükleer işbirliği alanında önemli anlaşmalara sahne oldu.

Trump-Orban görüşmesinde Rus gazına onay çıktı. TürkAkım ve Drujba boru hatlarından Macaristan'a yapılan Rus enerji sevkiyatı yaptırımlardan muaf tutulacak ve Paks-2 nükleer santral projesindeki kısıtlamalar kaldırılacak,

Trump, Macaristan'ın coğrafi konumu nedeniyle Rus enerjisine bağımlılığını haklı buldu.

Orban, yaptığı açıklamada Macaristan'ın Rus enerjisi alımlarında yaptırımlardan kalıcı olarak muaf tutulacağını duyurdu.

Enerjide Kalıcı Çözüm

Orban, "Macaristan'da enerji fiyatları en düşük seviyede kalmaya devam edecek. TürkAkım ve Drujba boru hatları için süresiz bir istisna sağlandı, bu genel ve kalıcı bir muafiyet" ifadelerini kullandı. Trump da Macaristan'ın coğrafi konumuna atıfta bulunarak, "Macaristan'ın Rusya dışında başka bir yerden enerji tedarik etmesi çok zor, çünkü denize kıyısı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer İşbirliği Genişliyor

İki lider ayrıca Macaristan'daki Paks Nükleer Santrali'ne yönelik yaptırımların kaldırılmasında mutabakata vardı. Orban, ABD ile yeni bir nükleer işbirliği programı imzalandığını, Westinghouse'tan yakıt alınacağını ve küçük modüler reaktörler kurulacağını açıkladı. Washington'ın Macaristan'a atık yakıt depolama teknolojisi de transfer edeceği belirtildi.
