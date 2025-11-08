Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump-Orban görüşmesinde Rus gazına onay çıktı. TürkAkım ve Drujba boru hatlarından Macaristan'a yapılan Rus enerji sevkiyatı yaptırımlardan muaf tutulacak ve Paks-2 nükleer santral projesindeki kısıtlamalar kaldırılacak,





Trump, Macaristan'ın coğrafi konumu nedeniyle Rus enerjisine bağımlılığını haklı buldu.





Orban, yaptığı açıklamada Macaristan'ın Rus enerjisi alımlarında yaptırımlardan kalıcı olarak muaf tutulacağını duyurdu.





Enerjide Kalıcı Çözüm





Orban, "Macaristan'da enerji fiyatları en düşük seviyede kalmaya devam edecek. TürkAkım ve Drujba boru hatları için süresiz bir istisna sağlandı, bu genel ve kalıcı bir muafiyet" ifadelerini kullandı. Trump da Macaristan'ın coğrafi konumuna atıfta bulunarak, "Macaristan'ın Rusya dışında başka bir yerden enerji tedarik etmesi çok zor, çünkü denize kıyısı yok" değerlendirmesinde bulundu.





Nükleer İşbirliği Genişliyor





İki lider ayrıca Macaristan'daki Paks Nükleer Santrali'ne yönelik yaptırımların kaldırılmasında mutabakata vardı. Orban, ABD ile yeni bir nükleer işbirliği programı imzalandığını, Westinghouse'tan yakıt alınacağını ve küçük modüler reaktörler kurulacağını açıkladı. Washington'ın Macaristan'a atık yakıt depolama teknolojisi de transfer edeceği belirtildi.