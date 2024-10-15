Samanyolu Haber /Dünya / Trump orduyu göreve çağırdı, Harris'ten tepki geldi /15 Ekim 2024 12:51

Trump orduyu göreve çağırdı, Harris'ten tepki geldi

Seçim günü ordunun 'içerideki düşmanlara' karşı önlem alması gerektiğini söyleyen Trump'a Kamala Harris'den tepki geldi. Harris, "Donald Trump giderek daha da dengesizleşiyor" dedi.

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ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim gününde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için ordudan destek alınmasını istedi. Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimin sakin geçmeyebileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Trump, Biden'ın neler olup bittiğine dair herhangi bir fikri olmadığını ve "gününün çoğunu uyuyarak geçirdiğini" belirtti. Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını gibi bir olayın seçim gününde yeniden yaşanmayacağını, en azından kendi destekçileri tarafından böyle bir olayın başlatılmayacağını ifade etti. "Bence daha büyük sorun içerideki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." diyen Trump, Ulusal Muhafızlar'dan ya da ordudan bu insanlara karşı seçim gününde destek alınması gerektiğini savundu.

KAMALA HARRIS: ABD İÇİN BÜYÜK BİR RİSK
Demokratların başkan adayı Kamala Harris de, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Trump'ın orduya ilişkin açıklamalarını miting alanında yayınlayan Harris, "İkinci bir Trump dönemi, Amerika için büyük bir risk ve tehlikeli teşkil ediyor. Donald Trump giderek daha da dengesizleşiyor" dedi.
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