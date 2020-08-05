Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Ortadoğu'ya girmek tarihimizin en büyük hatasıydı /05 Ağustos 2020 10:12

Trump: Ortadoğu'ya girmek tarihimizin en büyük hatasıydı

ABD Başkanı Donald Trump kasım ayında yapılacak seçime kadar Afganistan'da 4 bin ila 5 bin arasında ABD askerinin kalmasını beklediğini söyledi. Ortadoğu'da ABD'nin varlığını da değerlendiren Trump, durumu ülke tarihinin en büyük hatası olarak nitelendirdi.

SHABER3.COM

Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 5 binin altına düşmesini beklediğini söyledi.

Haber sitesi Axios'un muhabiri Jonathan Swanile ile yaptığı röportajda soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini ve çok yakın zamanda buradaki asker sayısının yarı yarıya azalacağını söyledi.

?Çekilmeye yönelik kesin bir tarih vermeyen Trump  "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek" ifadesini kullandı.

Donald Trump muhabirin sorusunu yanıtlarken "Şu anda 4 bin kişilik bir daralma söz konusu. Ne zaman olduğunu sana söylemek istemiyorum. Ancak her zaman dediğim gibi büyük ölçekli bir çıkış olacak" dedi.

'Ülke tarihinin en büyük hatası'

Röportaj sırasında gündeme ilişkin konulara değinen ABD Başkanı, 'IŞİD'i Suriye'den çıkardık' dedi ve sözlerini şöyle devam ettirdi: "Görevi devraldığımda her yere yayılmışlardı, IŞİD her yerdeydi. Biz onları oldukları yerden çıkardık, yakaladık, öldürdük."

Trump "Daha önce hiçbir başkanın yapmadığını yaptım. Biz asla Ortadoğu'da olmamalıydık. Ortadoğu'ya girmek ülke tarihimizde yapılan en büyük hataydı" ifadesini kullandı.

 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump: Ortadoğu'ya girmek tarihimizin en büyük hatasıydı Sonraki Haber >>

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:55