Trump: Ortadoğu'ya girmek tarihimizin en büyük hatasıydı

Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 5 binin altına düşmesini beklediğini söyledi.







Haber sitesi Axios'un muhabiri Jonathan Swanile ile yaptığı röportajda soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini ve çok yakın zamanda buradaki asker sayısının yarı yarıya azalacağını söyledi.





?Çekilmeye yönelik kesin bir tarih vermeyen Trump "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek" ifadesini kullandı.





Donald Trump muhabirin sorusunu yanıtlarken "Şu anda 4 bin kişilik bir daralma söz konusu. Ne zaman olduğunu sana söylemek istemiyorum. Ancak her zaman dediğim gibi büyük ölçekli bir çıkış olacak" dedi.





'Ülke tarihinin en büyük hatası'





Röportaj sırasında gündeme ilişkin konulara değinen ABD Başkanı, 'IŞİD'i Suriye'den çıkardık' dedi ve sözlerini şöyle devam ettirdi: "Görevi devraldığımda her yere yayılmışlardı, IŞİD her yerdeydi. Biz onları oldukları yerden çıkardık, yakaladık, öldürdük."





Trump "Daha önce hiçbir başkanın yapmadığını yaptım. Biz asla Ortadoğu'da olmamalıydık. Ortadoğu'ya girmek ülke tarihimizde yapılan en büyük hataydı" ifadesini kullandı.







