Trump otomatiğe bağladı: Ekonomik olarak vururum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, şahsi Twitter hesabında Türkiye'ye yönelik tehditkâr ifadelerine devam ediyor.





Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik dün başlattığı askeri harekâtı yakından takip ettiğini ifade eden Trump sözü yine ekonomik müeyyidelere ve ekonomiyi çökertmeye getirdi.





YİNE TWEET YİNE TEHDİT: EKONOMİK OLARAK VURURUM





Trump'ın tweetinde şu ifadeler yer aldı: “Türkiye uzun süredir Kürtlere saldırma planını kuruyordu. Uzun süredir savaşıyorlar. Bölgede herhangi bir ABD askeri bulunmuyor. Sonu gelmeyen savaşları bitirmeye çalışıyorum. Türkiye ve Kürtlerle iletişim halindeyim. Bazıları bölgeye asker göndermemizi ve tekrar yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye NATO üyesi. Türkiye, kurallara göre hareket etmezse onları ağır mali müeyyidelerle vururum.”





TRUMP'IN TEHDİTKÂR SÖZLERİN ERDOĞAN İZAH ETTİ!







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'un "Türkiye sınırı aşarsa daha önce yaptığım gibi (pastör Andrew Brunson krizi) ekonomilerini mahvederim." tehdidi karşısında sessiz kaldı.





Erdoğan bugün gazetecilerin "tehditkâr mesajlara" dair yönelttiği soru üzerine, "Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor." ifadelerini kullandı.





Bu sözler "Trump-Erdoğan ikilisi Suriye krizini iç kamuoyunu şekillendirmek için kullanıyor. Danışıklı dövüş." iddialarını kuvvetlendirdi.