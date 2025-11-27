Samanyolu Haber /Dünya / Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'u 'Ukrayna savaşı' için Moskova’ya gönderiyor /27 Kasım 2025 10:41

Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'u 'Ukrayna savaşı' için Moskova’ya gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'u Moskova’ya, Ordu Bakanı Dan Driscoll'u da Kiev’e gönderiyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'u Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da doğrudan görüşme talimatı verdi. Aynı zamanda ABD Ordu Bakanı Dan Driscoll'un da Ukraynalı yetkililerle görüşmeler yürüteceğini açıkladı.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, "Ekibim son bir haftada Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak için büyük ilerleme kaydetti" ifadelerini kullanarak müzakerelerde önemli bir aşamaya gelindiği mesajını verdi. ABD Başkanı, taraflar arasında anlaşmazlık yaratan birkaç maddenin kaldığını da sözlerine ekledi.

Barış planında değişiklik oldu

Sürecin teknik detaylarına ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Axios'ta yayınlanan ilk 28 maddelik plan, NATO'nun Ukrayna'da asker konuşlandırmaması, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna ordusunun 600 bin personelle sınırlandırılmasını öngörüyordu. 

Financial Times'ın haberine göre Cenevre'deki müzakereler sonucunda belge 19 maddeye indirildi. Trump, orijinal planın tarafların ek önerileri doğrultusunda güncellendiğini doğruladı.

Zelenski'den Acil Görüşme Çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Zelenski'nin anlaşmayı tamamlamak için Trump'la "en kısa sürede" görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Bu açıklama, Kiev yönetiminin sürece ilişkin taahhüdünü ve zamanlamanın önemini vurguluyor.

Uzmanlar, Witkoff'un Moskova ziyaretini, doğrudan diplomasi kanalının açılması, anlaşmazlık yaratan son konuların çözüm arayışı ve zirve öncesi teknik hazırlıkların tamamlanması bağlamda değerlendiriyor: Bu gelişmeler, savaşın sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaların kritik bir aşamaya girdiğini gösterirken, tarafların nihai bir anlaşmaya varmak için yoğun çaba sarf ettiğini ortaya koyuyor.
