Trump Panama Kanalı'nı neden istiyor?

Başkan seçilen Donald Trump Salı günü, ABD'nin onlarca yıl önce Panama'nın kontrolüne bıraktığı Panama Kanalı'nı geri almak için askeri güç kullanmayı reddetti.





Trump geçtiğimiz ay Panama'yı, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan hayati önemdeki nakliye rotasını Çinli askerlerin kontrol etmesine izin vermekle ve ABD gemilerinden fazla ücret almakla suçladı.





Ayrıca Panama'nın ABD gemilerine “fahiş fiyatlar” uyguladığını iddia etti ve önümüzdeki ay göreve geldikten sonra bu fiyatların düşürülmemesi halinde kanalın kontrolünün “tam, hızlı ve sorgusuz sualsiz” ABD'ye verilmesini talep edeceği uyarısında bulundu.





New York Times'ın analizine göre, Trump'ın Panama Kanalı ile ilgili son takıntısına neyin yol açtığı belli olmasa da, bazı Cumhuriyetçiler uzun zamandır nakliye hattını Panama'nın kontrolüne veren onlarca yıllık bir anlaşmaya itiraz ediyor. Ronald Reagan başkanlığa aday olduğunda, Birleşik Devletler halkının kanalın “gerçek sahibi” olduğunu söylemiş ve “Biz satın aldık; parasını biz ödedik; biz inşa ettik” sözleriyle izleyicileri ayağa kaldırmıştı.





Panama Kanalı'nın sahibi kim?

Fransızların başarısız bir kanal inşa etme girişiminin ardından, kanal nihayetinde 1904-1914 yılları arasında ABD tarafından inşa edildi. Ve ABD hükümeti onlarca yıl boyunca kanalı yönetti.





ABD ayrıca Panama devletinin kurulmasında da rol oynadı. Panama kıstağı 20. yüzyılın başında Kolombiya'nın bir parçasıydı. Kolombiya önerilen bir kanal anlaşmasını reddettiğinde, ABD hükümeti bir isyanı teşvik etti. Kolombiya'nın kuzey eyaletleri hevesle ayrılarak Panama Cumhuriyeti'ni kurdu. ABD Donanması daha sonra Kolombiya birliklerinin isyanı bastırmasını engelledi.





ABD'nin kanalı kontrol etmesi Panama ile önemli gerginlikler yarattı. 1964 yılında ABD kontrolündeki kanal bölgesinde Amerikan karşıtı ayaklanmalar patlak verdi.





İsyanlar Panama Kanalı anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesine yol açtı. 1977 yılında ABD Başkanı Jimmy Carter ve Panama lideri Omar Efraín Torrijos, Torrijos-Carter Antlaşmalarını imzaladı. Anlaşmalar Panama Kanalı'nın daimi tarafsızlığını garanti altına alıyordu. Bir süre ortak gözetim altında tutulduktan sonra, anlaşmalar ABD'nin 2000 yılına kadar kanal üzerindeki kontrolünü bırakmasını öngörüyordu.





Panama 1999'da tam kontrolü ele geçirdi ve o zamandan beri kanalı Panama Kanal İdaresi aracılığıyla işletiyor.





29 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybeden Carter, anlaşmaları her zaman 'masada elde edilen başarı' olarak değerlendirdi ve ölüm ilanında da bu anlaşmalar ön plana çıktı.





O dönemde Carter'ın konuşma yazarı olan ve 1978'deki Panama gezisinde başkana eşlik eden James Fallows, “Tuhaf bir zamanlama kazasıyla, tam da dünyanın kanal transferini merhum bir başkanın mirasının önemli bir parçası olarak kabul ettiği bir zamanda, kanalı geri almayı hayal eden bir başkanımız var” dedi.





Panama nasıl karşılık verdi?

Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino geçtiğimiz ay Trump'a tepki göstererek Panama Kanalı ve bitişiğindeki alanın her metrekaresinin PANAMA'ya ait olduğunu söyledi.





Mulino ayrıca ABD gemilerinden fazla ücret alınmadığını da söyledi. Mulino, gemilerden ve donanma araçlarından alınan ücretlerin “keyfe keder” olmadığında ısrar etti.





Panamalı yetkililer, tüm ülkelerin aynı ücretlere tabi olduğunu, ancak bu ücretlerin gemi büyüklüğüne göre farklılık göstereceğini söyledi. Mulino, bu ücretlerin Panama Kanalı İdaresi tarafından halka açık toplantılarda belirlendiğini ve piyasa koşulları, uluslararası rekabet ile işletme ve bakım maliyetlerinin dikkate alındığını söyledi.





Ancak ücretler son zamanlarda artış gösterdi. Bunun nedeni, 2023 yılından itibaren Panama'nın El Nino ve Trump'ın bir aldatmaca olarak nitelendirdiği iklim değişikliğinin bir kombinasyonundan kaynaklanan ciddi bir kuraklık yaşaması. Kanalın başlıca hidrolojik rezervi olan Gatun Gölü'ndeki su seviyeleri tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrederken, yetkililer gölün suyunu korumak için kanaldan yapılan nakliyatı azalttı.





Bir Trump sözcüsü, ABD'nin kanalın en büyük kullanıcısı olması nedeniyle ücretlerdeki artışın en çok kendi gemilerini vuracağını söyledi.





Çin'in Panama Kanalı'ndaki rolü nedir?

Trump'ın iddia ettiği gibi Çinli askerler Panama Kanalı'nı “işletmiyor”. Mulino Perşembe günü yaptığı bir konuşmada “Tanrı aşkına, kanalda Çin askeri yok. Dünya kanalı ziyaret etmekte özgürdür” dedi.





Hong Kong merkezli bir firma olan CK Hutchison Holdings, kanalın girişlerindeki iki limanı yönetiyor. Bazı uzmanlar bu durumun ABD için geçerli rekabet ve güvenlik kaygıları yarattığını söylüyor.





Washington'daki bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Amerika Programı Direktörü Ryan C. Berg, CK Hutchison'ın Panama Kanalı'ndan geçen tüm gemilerle ilgili verilere sahip olabileceğini belirtti. Çin, gemicilik ve denizcilik faaliyetlerini yabancı istihbarat toplamak ve casusluk yapmak için kullanıyor.





Berg, “Çin, askeri bir çatışma olmasa bile belli bir kontrol unsuru uyguluyor ya da uygulayabilir. Bence endişelenmek için bir neden var” şeklinde konuştu.





Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in Panama Kanalı üzerindeki “egemenliğine her zaman olduğu gibi saygı duyacağını” söyledi.





Çin, ABD'den sonra Panama Kanalı'nın en büyük ikinci kullanıcısı konumunda. Panama 2017 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek adayı Çin'in bir parçası olarak tanıdı ve bu Pekin için büyük bir kazanım oldu.





Amerika Birleşik Devletleri kontrolü yeniden ele geçirebilir mi?

Kolay değil. Mulino, Panama Kanalı'nın satılık olmadığını açıkça belirtti. Anlaşmaların kanalın daimi tarafsızlığını tesis ettiğini ve “tüm uluslar için açık ve güvenli bir şekilde işletilmesini garanti altına aldığını” belirtti. Senato da Panama Kanalı anlaşmalarını 1978 yılında onayladı.





Trump'ın eski özel kalem müdürü Mick Mulvaney, provokasyonların sadece oranları düşürmeye yönelik bir müzakere taktiğinin parçası olduğunu öne sürdü.





Mulvaney Salı günü NewsNation'daki “The Hill” programında “Amerikan birliklerinin kanalı geri almak için oraya gideceğini düşünmüyorum ama birilerinin 'Donald Trump böyle bir şey yapacak kadar deli mi' diye kafasını kaşıdığını düşünmek zorundasınız” sözlerini kaydetti.





Berg, tarafsızlık anlaşmasının Panama'nın ABD'ye özel tarifeler uygulamasını bile mümkün kılmadığını söyledi. Ayrıca Mulino'nun “inanılmaz derecede Amerikan yanlısı” olduğunu ve yeni Trump yönetiminin yasadışı göç gibi sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmaya hevesli olduğunu belirtti.





Berg, “Başkan Mulino ABD ile büyük bir müttefik olacak. Bunun bir tür siyasi kavgaya dönüşmesini istememeliyiz çünkü Başkan Mulino'ya bir dizi başka konuda da ihtiyacımız olacak” dedi.





Ancak Trump'ın tehdit ettiği gibi askeri bir seçenek de var. Trump başkan olarak Panama'nın işgal edilmesi emrini verebilir. Panama'nın anayasasına göre ordusu bulunmuyor. Ancak uzmanlar Trump'ın Salı günkü tehdidini boş bir gözdağı olarak değerlendirdi.





Washington'daki Wilson Center'ın Latin Amerika Programı Direktörü Benjamin Gaden, “ABD uluslararası hukuku çiğnemek ve Vladimir Putin gibi davranmak isterse Panama'yı işgal edebilir ve kanalı geri alabilir. Kimse bunu meşru bir hareket olarak görmez ve bu sadece imajlarına büyük zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda kanala da istikrarsızlık getirir” ifadelerini kullandı.