Trump planlarını açıkladı: Kanada'yı ilhak etmek, Panama ve Grönland için askeri güç kullanmak

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, başkanlık koltuğuna oturmasına kısa süre kala gündemdeki konuları değerlendirdi.





Trump, ABD'nin Kanada'ya hiçbir şekilde muhtaç olmadığını, aksine Kanada'nın kendilerine muhtaç olduğunu savunarak, "Kanada'nın (ABD'ye ait) bir eyalet olması gerekiyor." dedi. Kanada'da üretilen araçların yüzde 20'sini almasalar bu ülkenin fonksiyonunu yitireceğini savunan Trump, "Bu yüzden (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau buraya geldiğinde ona dedim ki eğer bunu yapmazsak ne olur? Kanada'nın dağılacağını söyledi. Bize ihtiyacımız olmayan birçok şey satıyorlar. Onların arabalarına ve diğer ürünlerine ihtiyacımız yok." diye konuştu.





EKONOMİK GÜÇ VURGUSU

Trump, Kanada'nın çok küçük bir ordusunun olduğunu belirterek, "Kanada'yı aslında biz koruyoruz. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık." ifadesini kullandı. Kanada'yı nasıl "ABD'ye bağlayacağıyla" ilgili soruyu yanıtlayan Trump, "Amerikan ekonomisinin gücünü" ve ABD ile Kanada arasındaki ekonomik dengeleri kullanacağını söyledi.





Trump, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz? Ben de (Kanada Başbakanı) Vali Trudeau'ya şöyle dedim; Eğer size maddi destek sağlamasaydık ne durumda olurdunuz?" diye konuştu ve bu durumda Kanada'nın ABD'ye bağlanması gerektiğini ileri sürdü.





"MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADINI DEĞİŞTİRECEĞİM"

Trump, hem Kanada hem de Meksika'ya "gereksiz yere" açık verdiklerini kaydederek, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri ve gümrükleri revize edeceğini dile getirdi. Sözlerini bir adım daha ileri taşıyan Trump, "Pek çok bölgeyi kapsayan güzel bir halka şeklindeki Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bence güzel ve uygun bir isim." dedi.





Joe Biden yönetiminin Meksika'da trilyonlarca dolar değerindeki Amerikan varlıklarını kullanmadığını, bu varlıkların esasen ABD'ye ait olduğunu ve kendisi yönetime gelince Biden'ın yaptığının tersini yapacağını belirten Trump, "Meksika ile büyük bir ticaret açığımız var ve Meksika'ya çok yardım ediyoruz. Meksika aslında karteller tarafından yönetiliyor ve bunun olmasına izin verilemez." diye konuştu.





PANAMA KANALI VE GRÖNLAND AÇIKLAMASI

Trump, Panama Kanalı ile Grönland'a yönelik açıklamalarda da bulundu. Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya Trump, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını verdi.





Panama Kanalı'nın, ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." diye konuştu.





"RUSYA-UKRAYNA ANLAŞMASINI BİDEN YÖNETİMİ BOZDU"

Öte yandan Trump, başlangıç dönemine göre Rusya-Ukrayna savaşının çok daha karmaşık bir durumda olduğunu vurgulayarak, bu sorunun çözümü için taraflarla hızlı şekilde müzakere edeceğini yineledi. Trump, kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya hiç saldırmayacağını çünkü bunu önleyecek görüşmeleri yaparak olası bir savaşı önleyebileceğini ima etti.





Ukrayna'nın NATO'ya dahil olabileceğini söylediğinde Biden yönetiminin büyük bir hata yaptığını savunan Trump, akabinde Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler konusunda da ciddi hatalar yapıldığını belirtti. Savaşın başlangıç noktasında Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığını ancak bu anlaşmanın Biden yönetimi tarafından bozulduğunu ileri süren Trump, şunları kaydetti:





"Aslında bir anlaşma yaptıklarını ve Biden'ın anlaşmayı bozduğunu düşünüyorum. Ukrayna ve diğer taraflar için tatmin edici olabilecek bir anlaşma vardı ancak Biden, 'Hayır, (Ukrayna'ya) NATO'ya katılabilmelisin' dedi."





Ukrayna ve Rusya'da binlerce askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda kentin yerle bir edildiğini vurgulayan Trump, önceki dönemlere göre şu anda bir çözüme ulaşmanın daha karmaşık olduğunu dile getirdi.





ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

20 Ocak'ta yemin ederek görevine resmen başlayacak olan Trump, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, "İsrail ve kendimiz için o rehineleri geri getirmek istiyoruz. Tekrar söylüyorum, göreve geldiğimizde bizim temsilcilerimizle birlikte (esirlerin serbest bırakılmasına yönelik) bu anlaşma yapılmazsa orada kıyamet kopacak." değerlendirmesinde bulundu.