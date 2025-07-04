Trump: Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını sona erdirmek hedefiyle yaptığı telefon görüşmesinde "hiç bir ilerleme kaydedilemediğini" açıkladı.





DW Türkçe'nin haberine göre Trump, Perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinden Putin'in savaşı sona erdirme niyetinin olmadığı sonucunu çıkardığını, bunun da kendisinde hayal kırıklığına yol açtığını söyledi.





"Durmak istediğini sanmadığımı söylüyorum ve bu çok kötü" ifadelerine vurgu yapan Donald Trump, "Devlet Başkan Putin ile yaptığım telefon görüşmesi bende çok hayal kırıklığı yarattı, çünkü ben onun o noktada (barışın tesisi) olmadığını düşünüyorum ve bu bende çok hayal kırıklığı yaratıyor" diye konuştu.





"Epeyce uzun bir görüşmeydi. İran dahil pek çok konu hakkında görüştük. Ayrıca bildiğiniz üzere Ukrayna savaşını da ele aldık ve ben bundan hiç mutluluk duymuyorum" diyen Trump, "Onunla (Putin) hiç bir ilerleme kaydedemedim" dedi.





Başkanlığı devraldıktan sonra Putin ile beş kez telefonda görüşen ve hep iyimser açıklamalar yapan Trump'ın son görüşme sonrasında ilk kez bu kadar karamsar bir tablo çizmesi dikkat çekiyor.





ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurdu mu?

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini söyleyen Trump ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberler hakkında da açıklamalar yaptı.





Donald Trump, Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını tümüyle durdurmadıklarını söylemekle birlikte, selefi Joe Biden'ı Ukrayna'ya "ABD savunmasını zayıflatma riski yaratacak kadar çok silah göndermekle" suçladı.





"Silah veriyoruz ama çok fazla silah verdik" ifadelerini kullanan, Ukrayna'ya yardım etmeye devam ettiklerini söyleyen Trump, "Onlara yardım etmeye çalışıyoruz... Biden onlara silah vererek tüm ülkemizi boşalttı ve biz de kendimize yetecek kadar silahımız olduğundan emin olmalıyız" dedi.





Trump'ın Putin ile telefon görüşmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bugüne kadarki en büyük SİHA (silahlı insansız hava aracı) saldırılarından biriyle hedef aldığı bildirildi. Kiev'in 10 bölgesinde yıkıma yol açan saldırılarda ayrıca demiryolu ulaşımının da zarar gördüğü açıklandı. Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor.





Kremlin: Rusya Ukrayna'daki hedefinden vazgeçmeyecek

Son gelişmeler hakkında Kremlin'den de açıklamalar geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in telefon görüşmesinde Trump'a "Ukrayna savaşının temelinde yatan nedenleri ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceğini ilettiğini" açıkladı.





Rusya'nın ABD ile konuşmaya devam etmeye açık olduğunu, herhangi bir barış müzakeresinin Moskova ile Kiev arasında gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Uşakov, telefon görüşmesinde Trump'ın çatışmaların en kısa zamanda sona erdirilmesi beklentisini aktardığını, Putin'in ise İstanbul'da sağlanan mutabakatların uygulanması süreci hakkında bilgi verdiğini kaydetti.





Rus tarafının Ukrayna ile müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekleyen Uşakov,, "Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'a ihtilafa siyasi ve müzakere edilmiş bir çözüm aramaya devam ettiğimizi söyledi" dedi.





Uşakov'un müzakerelerin Ukrayna ile yürütüleceğine ilişkin bu sözleri, Moskova'nın ABD'nin de yer aldığı üçlü bir formattan kaçınmaya çalıştığı değerlendirmesine yol açtı. Ukraynalı yetkililer Haziran ayında İstanbul'da yapılan görüşmelerde Rus heyetin, ABD'li yetkililerin odadan çıkmasını istediklerini açıklamıştı.





Bu arada Rus danışman, Trump ve Putin'in yüz yüze bir görüşme hakkında konuşmadıklarını söylerken, ABD başkanının Trump'ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak adlandırdığı ve vergi indirimi öngören mali paketin ABD Kongresi'nde kabulü hakkında Putin'e bilgi verdiğini anlattı, Rus liderin de Trump'ı hedeflerini hayata geçirmede başarılar dilediğini aktardı.





Uşakov ayrıca iki liderin ABD-Rusya ikili ilişkiler, sinema, uzay araştırmaları, enerji gibi konuları ele aldıklarını, Putin'in Trump'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü vesilesiyle de kutladığını aktardı.