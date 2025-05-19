Samanyolu Haber /Dünya / Trump-Putin görüşmesi başladı /19 Mayıs 2025 17:48

Trump-Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Ukrayna görüşmesi başladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmenin sürdüğü belirtildi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3 yıldır devam ederken, taraflar İstanbul’da masaya oturarak barışın yolunu aradı.

İstanbul’daki görüşmelerde henüz bir sonuç alınamazken, ABD Başkanı Donald Trump geçen gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı.

Trump İstanbul'daki zirvenin öncesinde Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Putin'in de İstanbul'a gelmesi beklenmiş ancak Moskova cephesinden yapılan açıklamalarda bunun mümkün olmadığı kaydedilmişti.
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