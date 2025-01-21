Samanyolu Haber /Dünya / Trump-Putin görüşmesi 'çok yakında' /21 Ocak 2025 14:37

Trump-Putin görüşmesi 'çok yakında'

20 Ocakta ABD Başkanlık koltuğunu devralan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi planladığını ve Ukrayna’daki çatışmanın bir an önce sona ermesini istediğini belirtti.

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Trump bu açıklamayı Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilere yaptı. Trump, Putin ile görüşmenin “çok yakında” gerçekleşebileceğini vurguladı.
Trump, Rus liderle yapılacak görüşmenin, müzakerelerin başlamasının ardından gerçekleşeceğini ve bu sürecin halihazırda devam ettiğini ifade etti.

Cumhuriyetçi lider ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin çatışmanın çözümüne yönelik bir anlaşmaya hazır olduğunu dile getirdi. 
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de anlaşmaya varmaya hazır olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Trump’a tebriklerini ileterek diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı’nın bu açıklamaları, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerin hız kazanacağına dair umutları artırdı. 
Hem Moskova hem Kiev yönetimlerinin çözüm arayışında olduğu, ancak taraflar arasında uzlaşmaya yönelik zorlukların sürdüğü biliniyor.

Trump’ın İktidara Gelişi Barış İçin Bir Fırsat

Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasını barış için bir fırsat olarak değerlendirdi. 
Zelenski, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenski, Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin etmesinin ardından, Telegram kanalından bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Ukraynalılar, gerçek bir barışa ulaşmak için Amerikalılarla birlikte çalışmaya hazır. Bu, değerlendirilmesi gereken bir fırsattır,” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Trump’ı “güçlü bir lider” olarak nitelendiren Zelenski, kendisine ve Amerikan halkına başarılar diledi.

Moskova ve Kiev’in Talepleri

Rusya ve Ukrayna, müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını ifade etse de, tarafların talepleri şu an için uzlaşmaya imkan vermiyor. 
Moskova, Ukrayna’nın NATO’ya entegrasyonuna kesinlikle karşı çıkıyor ve Donbas, Herson ile Zaporijya bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınmasını istiyor. 

Kiev ise güvenlik garantileri, NATO’ya kısmi üyelik ve kaybedilen bölgeler üzerindeki haklarından vazgeçmeme konularında ısrarcı.
Hem Moskova hem de Kiev’in tutumları, uluslararası barış çabalarını zorlaştırsa da Trump’ın barış arayışındaki rolü merakla bekleniyor.
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