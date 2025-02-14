Trump-Putin görüşmesi Suudi Arabistan’da

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Trump, Putin ile yüz yüze görüşme konusunda anlaşmaya vardıklarını daha önce açıklamıştı. Ayrıca liderler, birbirlerinin ülkelerine karşılıklı ziyaretler yapabileceklerini de dile getirdi.

Putin, Trump’ı Moskova’ya davet ederken, Trump da görüşmenin Suudi Arabistan’da yapılabileceğini öne sürdü.Görüşmenin hazırlanması aylar sürebilirGörüşmenin ayrıntılarının belirlenmesi için uzmanlara talimat verildiği belirtilirken, hazırlık sürecinde diplomatlar, askeri yetkililer, istihbarat temsilcileri ve bağımsız uzmanların yer alabileceği ifade ediliyor.Uluslararası ilişkiler uzmanı Andrey Kortunov’a göre, zirve için gündem maddelerinin oluşturulması birkaç ay sürebilir.Trump ve Putin, 12 Şubat’ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesiyle ABD Başkanı’nın göreve başlamasından sonra ilk resmi temaslarını kurmuş oldu.Trump, görüşmenin ardından Ukrayna konusunda “derhal müzakerelere başlanması” yönünde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. ABD müzakere heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Özel Temsilci Steve Witkoff yer alacak.Kremlin ise Putin’in Trump ile görüşmesinde çatışmaların temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığını bildirdi. Rus lider ayrıca uzun vadeli çözümün barışçıl müzakereler yoluyla mümkün olduğunu kabul etti.