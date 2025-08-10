Trump-Putin görüşmesinden önce Batı, kırmızı çizgilerini belirleyecek

Samanyoluhaber.com - Moskova





Batılı müttefikler, Trump'ın Moskova ile tek taraflı bir anlaşmaya gitmesi ihtimaline karşı ortak bir tutum oluşturmaya çalışacak.





Avrupalı yetkililer, Trump'ın Putin ile yapacağı görüşmede Ukrayna'nın çıkarlarını göz ardı edebileceğinden endişe duyuyor. Özellikle, ABD'nin Avrupa'yı danışmadan Rusya ile ayrı bir barış anlaşması yapma ihtimali, NATO içinde gerilime yol açabilir. Ukrayna ise toprak kayıplarını öngören bir anlaşmaya karşı çıkıyor ve Batı'dan tam destek bekliyor.





Toplantının Ana Gündem Maddeleri





Bugün İngiltere’de bir araya gelecek olan heyetlerin ana gündem maddeleri arasında şunlar bulunuyor:





Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınması;

Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için somut adımlar;

Batı'nın Kiev'e askeri ve ekonomik desteğinin devam edeceği;

ABD'nin Rusya ile olası ikili anlaşmalarının NATO ve AB üyeleriyle paylaşılması için mekanizmalar;

Ve Ukrayna'nın müzakere sürecine dahil edilmesinin sağlanması hedefleniyor.





Ayrıca Trump'ın Rus yaptırımlarını hafifletme ihtimaline karşı Avrupa'nın alternatif planları da görüşülecek.





NATO İttifakı Sarsılır mı?





Eğer Trump, Putin ile Avrupa'yı atlayan bir uzlaşmaya varırsa, NATO içinde ABD-AB güven krizi derinleşebilir. Ukrayna'nın elinin zayıflaması, Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artırabilir. Avrupa, güvenlik politikalarını gözden geçirerek ABD'den bağımsız savunma adımları atabilir.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batılı ülkelerin "gizli toplantılar" düzenlemesini eleştirerek, "Ukrayna krizinin çözümü, Moskova ile doğrudan diyalog dışında arayışlarla mümkün değildir" açıklamasını yaptı.