Samanyolu Haber /Dünya / Trump-Putin görüşmesinden önce Batı, kırmızı çizgilerini belirleyecek /10 Ağustos 2025 09:45

Trump-Putin görüşmesinden önce Batı, kırmızı çizgilerini belirleyecek

15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek Trump-Putin zirvesi öncesi, ABD, Ukrayna ve Avrupa Birliği temsilcileri, strateji belirlemek için İngiltere'de bir araya gelecek.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Batılı müttefikler, Trump'ın Moskova ile tek taraflı bir anlaşmaya gitmesi ihtimaline karşı ortak bir tutum oluşturmaya çalışacak.

Avrupalı yetkililer, Trump'ın Putin ile yapacağı görüşmede Ukrayna'nın çıkarlarını göz ardı edebileceğinden endişe duyuyor. Özellikle, ABD'nin Avrupa'yı danışmadan Rusya ile ayrı bir barış anlaşması yapma ihtimali, NATO içinde gerilime yol açabilir. Ukrayna ise toprak kayıplarını öngören bir anlaşmaya karşı çıkıyor ve Batı'dan tam destek bekliyor.

Toplantının Ana Gündem Maddeleri

Bugün İngiltere’de bir araya gelecek olan heyetlerin ana gündem maddeleri arasında şunlar bulunuyor:

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınması;
Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için somut adımlar;
Batı'nın Kiev'e askeri ve ekonomik desteğinin devam edeceği; 
ABD'nin Rusya ile olası ikili anlaşmalarının NATO ve AB üyeleriyle paylaşılması için mekanizmalar; 
Ve Ukrayna'nın müzakere sürecine dahil edilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca Trump'ın Rus yaptırımlarını hafifletme ihtimaline karşı Avrupa'nın alternatif planları da görüşülecek.

NATO İttifakı Sarsılır mı?

Eğer Trump, Putin ile Avrupa'yı atlayan bir uzlaşmaya varırsa, NATO içinde ABD-AB güven krizi derinleşebilir. Ukrayna'nın elinin zayıflaması, Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artırabilir. Avrupa, güvenlik politikalarını gözden geçirerek ABD'den bağımsız savunma adımları atabilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batılı ülkelerin "gizli toplantılar" düzenlemesini eleştirerek, "Ukrayna krizinin çözümü, Moskova ile doğrudan diyalog dışında arayışlarla mümkün değildir" açıklamasını yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump-Putin görüşmesinden önce Batı, kırmızı çizgilerini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:37