Trump: 'Putin ile çok yakında görüşme ihtimalim yüksek'

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde olası bir zirvenin gündeme geldiğini söyledi. Kaynaklara göre bu görüşmede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile İngiltere, Almanya ve Finlandiya liderleri de yer aldı.





“Putin’le çok yakında görüşme ihtimali yüksek” diyen Trump, buluşmanın yeriyle ilgili bilgi vermedi. Bu zirve gerçekleşirse, ABD ile Rusya liderleri arasında 2021’de Biden ve Putin’in Cenevre’de yaptığı görüşmeden bu yana ilk zirve olacak.





Üçlü zirve planı

Amerikan medyasına göre Trump, Putin’le gelecek hafta görüşmeyi planlıyor. Ardından Putin ve Zelenski’yle üçlü bir zirve hedefliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Rusya’nın ateşkes önerisini Trump’a ilettiğini söyledi. Ancak, görüşmenin zamanlamasına dair temkinli konuşan Rubio, “önümüzde hala çok iş var, haftalar sürebilir” dedi.





Trump, başkanlığa döndüğünden bu yana savaşı 24 saat içinde sona erdirebileceğini iddia etmişti. Ancak şimdi Rusya’ya, cuma gününe kadar barış yönünde somut adım atmazsa yeni yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulunuyor. Beyaz Saray, “ikincil yaptırımların” iki gün içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.





Zelenski: “Rusya baskı hissediyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, “Rusya artık ateşkese daha sıcak bakıyor gibi. Baskı işe yarıyor. Ama asıl mesele detaylarda bizi kandırmamaları” dedi.





Zelenski, Trump’la yaptığı görüşmeyi doğruladı. Avrupa liderlerinin de katıldığını söyledi ancak isim vermedi.





Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, ABD temsilcisi Steve Witkoff’la yapılan üç saatlik görüşmeyi “yararlı ve yapıcı” olarak tanımladı. Uşakov, iki tarafın karşılıklı “sinyaller” verdiğini ama ayrıntı paylaşmayacağını belirtti.





Yaptırımlar, tarifeler ve nükleer gerilim

Trump, Rusya’ya yönelik baskıyı sadece yaptırımlarla sınırlı tutmuyor. Çarşamba günü Hindistan’dan ithal edilen ürünlere ek vergi getirme talimatı verdi. Gerekçe olarak Hindistan’ın Rusya’dan petrol almayı sürdürmesi gösterildi. Kremlin ise bu tür tehditlerin “gayrimeşru” olduğunu belirtti.





Rusya, 2022’den bu yana süren savaşta on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Milyonlarca insan yerinden edildi. Moskova, Ukrayna’nın bazı topraklardan vazgeçmesini ve Batı desteğini çekmesini istiyor. Kyiv ise derhal ateşkes ve Putin yönetiminde değişim talep ediyor.





Öte yandan, Trump ile eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev arasında sosyal medyada yaşanan bir atışma sonrası, Trump’ın iki nükleer denizaltıyı bölgeye gönderdiği açıklandı. Buna karşılık Moskova, orta menzilli nükleer silahların konuşlandırılmasıyla ilgili kendini bağlayan moratoryumu sona erdirdiğini ilan etti.





Trump-Putin görüşmesinin ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleşeceği belirsizliğini korurken, savaşın sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalar hız kazanmış görünüyor.