Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Putin ile görüşme başarısız olursa Rusya’ya yaptırım uygularım /14 Ağustos 2025 19:32

Trump: Putin ile görüşme başarısız olursa Rusya’ya yaptırım uygularım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska’da gerçekleştireceği görüşme öncesinde, başarısızlık ihtimalini yüzde 25 olarak gördüğünü söyledi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile yarın yapacağı görüşmenin başarısız olma ihtimalini yüzde 25 olarak gördüğünü belirterek, olumsuz sonuçta Rusya’ya yaptırım uygulayacağını ve kısa vadede ateşkes beklemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska’da gerçekleştireceği görüşme öncesinde, başarısızlık ihtimalini yüzde 25 olarak gördüğünü söyledi. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını belirten Trump, “Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Trump, iki ülkenin barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti. Ancak “Hemen ateşkes sağlanabileceğini sanmıyorum” sözleriyle kısa vadede çözüm beklentisinin düşük olduğunu dile getirdi. Görüşmenin kötü geçmesi halinde ise “Kimseyi aramam” ifadelerini kullandı.

Rus heyeti Alaska’da!

Zirveye katılacak Rus heyette Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev yer alacak.

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik zirve için Rus heyet Alaska’ya ulaştı.

İlk heyette Putin’in yardımcıları ve üst düzey bürokratlar bulunuyor. İki lider, Ukrayna krizi ve stratejik silahlar başta olmak üzere küresel gündemi masaya yatıracak.

Rus basının iddialarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan özel uçağın da Moskova’dan ayrıldığı belirtiliyor ancak Kremlin’den bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

15 Ağustos’ta TSİ 22.30’da başlayacak zirvede Putin’e eşlik edecek Rusya heyetinde şu isimler yer alacak: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev.

Rus basın mensupları ise ayrı bir uçakla Alaska’ya gidiyor. ABD tarafının heyet bileşimi henüz resmen açıklanmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump: Putin ile görüşme başarısız olursa Rusya’ya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:27