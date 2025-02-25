Trump: Putin ile görüşmeler çok iyi ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yayınladığı bir gönderide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve iki ülke arasındaki 'Büyük Ekonomik Kalkınma' girişimlerinin 'çok iyi ilerlediğini' vurguladı.



Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı, "Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek 'Büyük Ekonomik Kalkınma' girişimlerinde ciddi görüşmeler yapıyorum ve çok iyi ilerliyor," diye yazdı.



Savaşı "Acımasız" ve "Vahşi" olarak nitelendiren Trump, "başkan olsaydım hiç başlamayacaktı" dediği tam ölçekli işgalin ufuktaki G7 Zirvesi'nin ana gündemi olacağını sözlerine ekledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Oval Ofis'te kendisine katıldığını aktaran Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan tekrar "Vali" diye bahsetti ve G7 dönem başkanlığının Kanada'da olduğunu söyledi.



Trump ilk kez Aralık 2024'te Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasını önermiş, Trudeau'ya "Vali" demişti.



Öte yandan, ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını "umduğu" ve "hayati önemde" olduğunu söylediği "Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementleri" anlaşmasını "ekonomik ortaklık" şeklinde yorumladı.



Trump, anlaşma sayesinde ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği milyarlarca dolarlık yardımın "geri alınacağını", "Ukrayna ekonomisine katkı sağlayacağını" öne sürdü.



Ayrıca, Macron ile beraber gün içinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Vladimir Putin'in AB menşeli barış güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını "kabul edeceğini" belirtti.



"Bakın, (Vladimir Putin) Dünya Savaşı peşinde değil. Ona bu soruyu sordum. Evet kabul edecek," dedi.



Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Vladmirovich, bundan üç gün önce yaptığı açıklamada, ateşkes sonrası İngiliz güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrinin Moskova tarafından tamamen reddedildiğini söylemişti.