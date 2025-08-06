Samanyolu Haber /Gündem / Trump: “Putin’le görüşme çok verimli geçti” /06 Ağustos 2025 23:28

Trump: “Putin’le görüşme çok verimli geçti”

ABD Başkanı Trump, özel temsilci Witkoff'un Putin'le görüşmesinin çok verimli geçtiğini açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin “büyük ilerleme” sağladığını açıkladı. Trump, görüşmenin ardından bazı Avrupa müttefiklerine de bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Özel Temsilcim Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, paylaşımında “Savaşın sona ermesi gerektiği konusunda herkes hemfikir ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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