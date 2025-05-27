Samanyolu Haber /Dünya / Trump: 'Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor' /27 Mayıs 2025 10:41

Trump: 'Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sert ifadeler kullanarak, Moskova’ya yönelik yaptırımları gündeme getirdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Beyaz Saray'ın bu beklenmedik ton değişimi, 25 Mayıs gecesi Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine düzenlenen büyük ölçekli Rus saldırılarının ardından geldi. 

Washington yönetimi, bu saldırıyı özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'daki sivil hedeflere yapılan en büyük taarruz olarak nitelendirdi.

Yaptırımların Kapsamı Netleşiyor

Basına sızan bilgilere göre, masada olan seçenekler arasında yeni bankacılık yaptırımları bulunmuyor. Ancak Trump yönetimi, Putin'i müzakere masasında taviz vermeye zorlamak amacıyla farklı baskı mekanizmalarını tartışıyor.

Bu kapsamda, 30 günlük bir ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde. Kaynaklar, Trump'ın son anda fikir değiştirerek yaptırım kararını erteleyebileceğine de dikkat çekiyor.

Trump'ın Putin’e eleştirisi artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert ifadeler kullanarak Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı. 

Truth Social platformunda bir paylaşım yapan Trump, "Vladimir Putin'le her zaman çok iyi ilişkilerim oldu ama ona bir şey oldu... Anlamsız bir şekilde çok sayıda insanı öldürüyor ve sadece askerlerden bahsetmiyorum. Şehirlere hiçbir neden olmadan füzeler ve dronlar gönderiyor" ifadelerini kullandı. ABD lideri, Putin'in "Ukrayna'nın sadece bir kısmını değil, tamamını istediğini" öne sürerek, "Bu Rusya'nın çöküşüne yol açabilir" uyarısında bulundu.

Zelenski'ye de Sert Çıkış

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi de eleştiren Trump, "Zelenski ülkesine hiç yardımcı olmuyor. Söylediği her şey sorun yaratıyor - bundan hoşlanmıyorum ve bu durmalı" dedi. 

ABD Başkanı, geleneksel söylemini sürdürerek "Bu Zelenski, Putin ve Biden'ın savaşı, Trump'ın değil" diye ekledi.

Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın açıklamalarını "duygusal aşırı yüklenme" olarak nitelendirerek durumu dramatize etmemek gerektiğini vurguladı. Peskov, "Amerikan tarafının müzakere sürecinin başlatılması için gösterdiği çabalar için minnettarız" diyerek Washington yönetimine teşekkür etti. Rus yetkili, Putin'in ülkesinin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları aldığını da sözlerine ekledi.
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