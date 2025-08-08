Trump-Putin zirvesi BAE’de olabilir

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin, "BAE Devlet Başkanı gibi dostlarımız var. Burası uygun bir mekan olabilir" dedi.





Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak olası zirve görüşmesine ilişkin "Her iki taraf da bu görüşmeye ilgi gösterdi. Kimin ilk adım attığının bir önemi yok" ifadelerini kullandı.





Arap Lideri havalimanında Çeçen lider Ramzan Kadirov karşıladı





Birleşmiş Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayid El Nahyan, Rusya'nın Başkenti Moskova'ya yaptığı çalışma ziyaretinde görkemli bir karşılamayla ağırlandı. Arap Lideri havalimanında Çeçen lider Ramzan Kadirov karşıladı.





Ardından Kremlin'e geçen Zayid El Nahyan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli yönlerini ve bu ortaklığın tüm düzeylerde nasıl daha da geliştirilebileceğini ele aldı.





Görüşmede ayrıca, karşılıklı çıkar ilgilendiren bölgesel ve uluslararası bazı konular da masaya yatırıldı ve liderler ekonomik, ticari, yatırım, uzay teknolojileri ve enerji gibi kilit alanlarda işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.





Ekim ayında Rusya-Arap zirvesi





Bu alanlar, her iki ülkenin gelişim öncelikleriyle uyumlu olup, çeşitli alanlarda stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki çabaları yansıtıyor.





Özellikle, Ekim ayında düzenlenmesi planlanan Rusya-Arap Zirvesi'nin önemi vurgulandı. Vladimir Putin, BAE Cumhurbaşkanı'nı bu etkinliğe davet ederek, Rusya'nın Arap dünyasıyla ilişkilerini güçlendirme amacını taşıdığını belirtti.





Vladimir Putin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RFPI) ile BAE Egemen Fonu arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini ifade etti. Yatırım faaliyetleri alanında Rus uzmanlarına gösterilen güvene teşekkürlerini ileterek, bu alanın yakından takip edildiğini ve olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.





Putin'den BAE Liderine "Rusya'nın Dostu" Tanımı





Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı "Rusya'nın dostlarından biri" olarak nitelendirdi. Kremlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, "Bu tür organizasyonlar için bize yardımcı olmaya hazır birçok dostumuz var. Bunlardan biri de BAE Devlet Başkanı" dedi.





İki lider arasındaki yakın ilişkilere dikkat çeken Putin, 2025 yılı içerisinde üç kez telefon görüşmesi yaptıklarını ve geçen yıl da hem Rusya'da hem de Abu Dabi'de bir araya geldiklerini hatırlattı.





BAE, son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel krizlerde arabuluculuk rolü üstleniyor. Daha önce de iki ülke arasında mahkum değişimlerinin organize edilmesine yardımcı olan BAE yönetimi, barış sürecine katkı sunmaya devam edeceğini vurguluyor.





Uzmanlar, BAE'nin hem Rusya hem de Batı ülkeleriyle dengeli ilişkilerinin, uluslararası diplomaside kendisine önemli bir konum kazandırdığı görüşünde.