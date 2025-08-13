Trump, Putin'i açıkca tehdit etti, AB liderleri Trump'a 5 şartlı destek verdi





"PUTİN SAVAŞI DURDUMAZSA SONUÇLARI AĞIR OLACAK"

"Evet, kalacaklar. Söylememe gerek yok. Çok ağır sonuçları olacak."





AB LİDERLERİNDEN 5 ŞARTLI DESTEK





Avrupa liderleri, Trump-Putin görüşmesi öncesi Ukrayna’nın masada olmasını ve ateşkesi ilk adım olarak belirleyen bir yol haritası sundu.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alaska’da yapılacak olası Trump-Putin zirvesi öncesinde Avrupa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Merz, Avrupa’nın ve Ukrayna’nın temel güvenlik çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.



Trump’ın, Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşına ilişkin olası barış çözümünü görüşmesi bekleniyor. Ancak Merz, bunun için Avrupa’nın beş temel şartını açıkladı:



Ukrayna masada olmalı,

Ateşkes ilk adım olmalı,

Sınır görüşmeleri cephe hattından başlamalı,

Güvenlik garantileri verilmeli,

Transatlantik strateji izlenmeli.



Zelenski, Putin’in blöf yaptığını belirterek, “Rusya tüm cephede baskı kurmaya çalışıyor. Ukrayna olmadan hiçbir görüşme olmamalı” dedi.



Merz, Trump’ın ateşkesi öncelik haline getirmek istediğini, ancak geçmişteki tüm görüşmelerin Rusya’nın daha sert askeri tepkileriyle sonuçlandığını hatırlattı. Eğer Alaska’da Rusya’dan olumlu bir adım gelmezse, ABD ve Avrupa’nın baskıyı artırması gerektiğini söyledi.



Merz’in kendi partisinin milletvekillerine gönderdiği mesajda ise Trump’ın Avrupa’nın çoğu talebini paylaştığı ancak kendine “manevra alanı” bırakmak istediği ifade edildi. Bu, Trump’ın Avrupa’nın belirlediği yol haritasına tamamen uymayabileceğini gösteriyor, diye yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.Trump, cuma günü yapılacak görüşme iyi geçerse Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını ifade ederken "Eğer Putin Ukrayna savaşını sonlandırmazsa sonuçları ağır olacak" şeklinde konuştu.The Kennedy Center'de Alaska görüşmesine dair basın mesuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, bir gazetecinin "Putin görüşmenizden sonra savaşı durdurmayı kabul etmezse Rusya herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: