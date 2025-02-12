Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Putin'le savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştık /12 Şubat 2025 21:04

Trump: Putin'le savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen ABD Başkanı Trump, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda mutabık kaldık" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ekiplerinin müzakerelere başlaması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan açıklama yaptı.

Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji ve yapay zeka konularını ele aldıklarını aktaran Trump, Ukrayna'daki savaşı durdurmak istediklerini belirtti.

"Ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda anlaşma sağladık" diyen Trump, konuyla ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bilgilendireceğini söyledi.

Müzakerelerin başarılı olacağına inandığını dile getiren Donald Trump, müzakereler için Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdiğini aktardı.

Trump ayrıca Rusya'da tutuklu bulunan Marc Fogel'in serbest bırakılması nedeniyle de Putin'e teşekkür etti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi" dedi.

ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduklarını Trump'a ilettiklerini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi.

Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de anlatan Peskov, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı" diye konuştu.

İki liderin, Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü" ifadelerini kullandı.
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