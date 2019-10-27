Trump resmen açıkladı : Bağdadi öldürüldü





ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklinde paylaşım yaptı. Trump'ın açıklamasının akabininde IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, bugün önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. İran ve Suriye kaynakları Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrularken; SDG komutanı Mazlum Abdi, operasyonun ABD ile yürüttükleri ortak istihbarat çalılması ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) IŞİD liderinin öldürüldüğü iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin operasyonu öncesinde bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.



Trump'ın, "Az önce çok büyük bir şey oldu" açıklamasının ardından IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.