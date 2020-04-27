Samanyolu Haber /Dünya / Trump resmen iptal etme kararı aldı /27 Nisan 2020 22:10

Trump resmen iptal etme kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük koronavirüs basın toplantılarını artık yapmayacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını basın toplantısını resmen iptal etti.

Türkiye saatiyle 24.00'te başlaması planlanan toplantı, Trump'ın resmî programından çıkartıldı.

İptal kararı, bazen 90 dakika veya daha uzun süren basın toplantılarının, Trump'a siyaseten zarar verdiği kaygılarının ardından alındı.

Trump, geçen haftaki basın toplantısında Koronavirüs'ün dezenfektanlarla tedavi edilebileceğini söyleyerek tepki toplamış, üreticiler ve kamu sağlığı yetkilileri bunun yapılmaması için birbiri ardına uyarılarda bulunmuştu.
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