Trump: 'Rusya Tüm Ukrayna'yı İstiyor, AB liderleri de Putin’le görüş diyor'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump ayrıca, Avrupa Birliği liderlerinin kendisinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini istediğini söyledi.





ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna politikasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.





Muhabirin "Rusya'nın hangi tavizleri vermesi gerekiyor?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi: “Rusya'nın tüm Ukrayna'dan vazgeçmesi gerekecek. Şu an elinde tuttuğu küçük parçayla yetinmeyecekler, tüm ülkeyi istiyorlar. Eğer ben olmasaydım, bu hedefe ulaşmak için ilerlemeye devam ederlerdi."





Trump, Putin'in kendisine duyduğu saygının Rusya'yı frenlediğini iddia etti: “Putin beni saydığı için tüm Ukrayna'yı işgal etmeyecek. Ama onun asıl tercihi bütün ülkeyi ele geçirmek olurdu. Nisan ayında da belirttiğim gibi, Rusya savaşı durdurma ve ülkeyi tamamen ele geçirme planlarından vazgeçme konusunda önemli tavizler verebilir."





Moskova isteklerinden taviz vermiyor





Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Le Point'e verdiği demeçte çatışmanın sona ermesi için öne sürdükleri şartları şöyle açıklamıştı: "Ukrayna birlikleri Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden çekilirse çatışma anında sona erer. Bu dört bölge artık Rusya Anayasası'na göre ülkemizin ayrılmaz parçalarıdır."





Trump'ın bu açıklamalarının uluslararası diplomasi çevrelerinde yankı bulması bekleniyor. Özellikle: Ukrayna'nın tepkisi merakla beklenirken, AB ve NATO ülkelerinin pozisyonlarını netleştirmesi öngörülüyor.





Trump: "AB Liderleri Putin'le Görüşmem İçin Israr Etti"





Avrupa Birliği liderlerinin kendisinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramasını istediğini söyleyen Trump, Putin'in AB liderlerinin telefon görüşmelerine cevap vermediğini öne sürdü. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Putin-Trump diyaloğunun Ukrayna krizinin çözümünde kritik olduğunu vurguladı.





Öte yandan Trump, Ukrayna müzakerelerinden çekilme ihtimalini "Bir gün 'siz devam edin' diyebilirim" sözleriyle gündeme getirdi.





"AB liderleri bana sürekli 'Lütfen Putin'le konuş' diye yalvardı. Ama görünen o ki Putin onların telefonlarını açmıyor. Bir noktada bu süreçten çekilip 'Siz devam edin' demeyi düşünebilirim. Tabii arada olumlu gelişmeler de oluyor."





Son haftalarda Washington yönetimi, Ukrayna barış sürecindeki arabuluculuk rolünü gözden geçirdiğine dair sinyaller veriyor.

Trump'ın bu açıklamaları, ABD'nin Ukrayna-Rusya görüşmelerindeki pozisyonunun değişebileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.