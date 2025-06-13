Trump: Rusya-Ukrayna savaşı İHA savaşına dönüştü

Samanyoluhaber.com - Moskova





“Kim düşünebilirdi ki insansız hava araçları bu kadar güçlü bir silaha dönüşecek! Ancak şu an pek çok silah sisteminin, hatta savaş uçaklarının yerini alıyorlar" ifadelerini kullanan Trump, dronların akıllı ve hızlı sistemler olarak modern savaşın seyrini değiştirdiğini vurguladı.





ABD lideri, "Sadece üç yıl öncesine kadar kimse, insansız hava araçlarının savaş alanında bu kadar belirleyici olabileceğini hayal bile edemezdi" diyerek askeri teknolojideki hızlı dönüşüme dikkat çekti.





Rusya, İHA Askeri Akademisi kuruyor





Trump gibi aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de Ukrayna ile devam eden çatışmada insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma sistemlerinin (PVO) kritik önemini vurguladı. Ülkesinin bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve geri kalmadığını belirten Putin, farklı hava tehditlerine karşı evrensel bir hava savunma sistemi oluşturulması çağrısında bulundu.





Rusya İHA sistemlerine ayrı bir birlik oluşturdu





Putin, 2027-2036 yıllarını kapsayan devlet silahlanma programına ilişkin yapılan toplantıda, Rusya’nın İHA sistemlerine özel ayrı bir askeri birlik oluşturduğunu açıkladı. "Şu anda insansız hava araçları sistemleri için ayrı bir birlik kuruluyor. Bunların hızlı ve etkili bir şekilde konuşlandırılmasını ve geliştirilmesini sağlamalıyız" dedi.





Ukrayna’nın bu alandaki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade eden Putin, "Genel olarak, bu konuda herhangi bir şekilde geride kaldığımızı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.





Rusya lideri, özellikle askeri operasyon bölgesinde İHA operatörlerinin, Ukrayna ordusuna ait imha edilen veya hasar gören askeri teçhizat ve hedeflerin neredeyse yarısında pay sahibi olduğunu belirtti. İHA’ların keşif, karşı batarya operasyonları, elektronik harp, mayın döşeme ve temizleme gibi çeşitli görevlerde kullanıldığını söyledi.





1,5 Milyondan Fazla Drone Tedarik Edildi





Savunma Bakanı Andrey Belousov’un da katıldığı toplantıda, İHA birliklerinin oluşturulmasının 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca askeri akademi alanında İHA birliklerinin eğitim ve gelişimini kurumsal hale getirmek için İHA Akademisinin kurulması için gerekli çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.





Rusya'dan İHA'lara Yönelik Akademik Adım





Rusya Savunma Bakanlığı'nın ülkenin ilk "İnsansız Hava Sistemleri Yüksek Askeri Okulu"nu kurma hazırlığında olduğu bildirildi. İzvestia gazetesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, okulun ilk öğrencilerini 1 Eylül 2027'de kabul etmesi planlanıyor. Bu hamle, Rusya'nın askeri doktrininde İHA'ların artan öneminin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.