Trump: Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "America First Policy" Enstitüsü için Florida eyaletinde Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlenen galada konuştu.





Görev süresi boyunca dünya genelinde süregelen çatışmalara odaklanacağını belirten Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırılmalı" diye konuştu.





'RUSYA VE UKRAYNA ÜZERİNDE ÇOK DAHA SIKI ÇALIŞACAĞIZ'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Rusya-Ukrayna savaşında son günlerce asker sivil ayrımı olmaksızın binlerce kişinin öldüğünü konu alan bir rapora denk geldiğini kaydeden Trump, "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya ve Ukrayna savaşı sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca yönetiminde Orta Doğu'da yaşananlara da odaklanacağını vurguladı.





Konuşmasında 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonuçlarına da değinen Donald Trump, "129 yılın en büyük siyasi zaferi... Tüm salıncak eyaletleri kazandık. Halk oylamasında da üstünlük sağladık" değerlendirmesinde bulundu.





ORBAN: AB'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Seçilmiş başkan Trump'a yakın isimlerden Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan da 3 yıla yakın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar hakkında açıklama geldi.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Orban, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin devam ettiğini, bu sebeple AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmesi gerektiğini savundu.





Macaristan kamu radyosuna konuşan Orban, "Enerji fiyatlarının her şekilde azaltılması gerekiyor. Bu, yaptırımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geliyor çünkü mevcut yaptırım politikası ile enerji fiyatları düşmeyecek" dedi. Orban, ABD'li şirketlerin Avrupalı muadillerine kıyasla gaz ve elektrik için dörtte üç daha az ödeme yaptığını, bunun başka yollardan üstesinden gelinemeyecek bir dezavantaj olduğunu söyledi.





BM: UKRAYNA HALKININ YÜZDE 40'I İNSANİ YARDIM İHTİYAÇ DUYUYOR

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2022'de başlayan savaş dolayısıyla Ukrayna'da 12 binden fazla sivilin öldürüldüğünü ve nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.





Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Schmale, "O tarihten bu yana 12 binden fazla insan öldürüldü. Ukrayna'daki insanların neredeyse yüzde 40'ı insani yardıma ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.





???????Schmale, BM'nin bu yılki Ukrayna İnsani Müdahale Planı kapsamında 8,5 milyon kişiye yardım ve koruma sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.





Ukrayna'da altyapıya yönelik saldırıların yaşandığını belirten Schmale, Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine 2 binden fazla saldırı olduğunu söyledi.





'ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRILAR UZARSA EK RİSK OLUR'

Schmale, "Enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılar, elektrik kesintilerinin sıfırın altındaki sıcaklıklarda birkaç günden fazla uzaması durumunda, özellikle zaten savunmasız olan insanlar için kışın ek bir risk oluşturabilir" dedi.





BM'nin, sivil toplum kuruşlarının ve gönüllü örgütlerin Ukrayna'daki insani müdahale için sağladığı 1,8 milyar dolar tutarındaki yardımları sayesinde en az 7,2 milyon kişiye ulaştığına işaret eden Schmale, sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla sivillerin koşullarının daha da kötüleştiğine dikkati çekti.





Schmale, Mart 2025'e kadar 1,8 milyon kişiye ulaşmayı planladıklarını ve bunun için 500 milyon dolar tutarında fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.





Savaşın yaşandığı bölgelerin siviller ve insani yardım görevlileri için ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu vurgulayan Schmale, "2024'te 9 insani yardım görevlisi görev başında hayatını kaybetti ve insani yardım tesisleri hasar gördü." dedi.