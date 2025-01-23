Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Rusya’ya ekonomik baskı sürecek /23 Ocak 2025 11:16

Trump: Rusya’ya ekonomik baskı sürecek

20 Ocakta göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya üzerindeki ekonomik baskının Ukrayna ile bir anlaşma yapılana kadar devam edeceği mesajı verildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Washington’un Trump döneminde yaptırım stratejisi, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmayı bitirmesini sağlamak için petrol üreticilerine yönelik kısıtlamaların artırılmasını öngörüyor. Ancak Beyaz Saray, çatışmaların sona ermesine yakın bir durum görmesi halinde, Rus enerji sektörüne yönelik “iyi niyet jestleri” yapabileceğini belirtti.

Putin Müzakerelere Yanaşmazsa Daha Sert Yaptırımlar Getiririz

Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelere yanaşmaması halinde Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilebileceğini de söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, bu olasılığın “muhtemel” olduğunu belirtti. Konuşma, YouTube üzerinden yayınlandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “çok yakında” bir görüşme yapabileceğini dile getirdi. Ayrıca, Rus tarafının talep etmesi durumunda, kendisiyle “her an” görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin barış istediğine inandığını ancak “tango için iki kişi gerekir” diyerek Rusya’nın da aynı şekilde çözüm arayışında olması gerektiğini ima etti. Trump, çatışmaların sona erdirilmesi için atılacak adımlara ilişkin, “Göreceğiz, ne olacak bakacağız” dedi. Ukrayna’ya silah tedarikine dair bir soruya ise “Bu konuyu inceliyoruz” yanıtını verdi.
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