Samanyoluhaber.com - Moskova



Trump, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmasını umduğunu, aksi takdirde Washington’un Rus petrolüne ikincil gümrük tarifeleri uygulamaya hazır olduğunu söyledi.



CNN ekranlarında verdiği demeçte Trump, “Putin’in süreci sonuna kadar götürdüğünden emin olmak istiyorum ve bunun olacağını düşünüyorum. Onun petrolüne ikincil tarifeler getirmek istemiyorum. Ancak eğer işini yapmadığını düşünürsem bir şeyler yapacağımı söyleyebilirim,” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı, eğer Ukrayna’da ateşkes anlaşması Rusya’nın hatası nedeniyle sağlanamazsa, Rus petrol ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirme tehdidinde bulunmuştu. Ona göre bu durumda, “ABD’ye satılan petrol ve diğer ürünlere %25 gümrük tarifesi ve ikincil tarifeler” bir ay içinde yürürlüğe girecek.



Ukrayna’da BM gözetiminde geçici yönetim Trump’ı çok kızdırdı



Trump ayrıca, Putin’in Ukrayna’da BM gözetiminde geçici yönetim oluşturma önerisini duyunca “çok öfkelendiğini” ve “çılgına döndüğünü” belirtti. Rus lider, bu planın Ukrayna’da seçimlerin düzenlenmesini ve Moskova’nın müzakere edebileceği “güvenilir ve işlevsel” bir hükümetin kurulmasını sağlayacağını savunmuştu.



Trump, 31 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkes konusunda anlaşmaya varması için belirli bir süre sınırı olduğunu vurguladı. “Bu psikolojik bir son tarih. Eğer süreci uzattıklarını düşünürsem bundan hiç memnun olmam,” dedi.



Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı açıklamada da Trump, “Kesinlikle Rusya için ikincil gümrük vergileri koymak istemem, ancak eğer uygulanırsa bu onlar için pek iyi olmaz” dedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerinin “en düşük noktada” olup olmadığı sorusuna ise olumsuz yanıt verdi.



Ayrıca, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti ve ateşkes sürecinin başlaması için “psikolojik bir son tarih” olduğunu söyledi.



NBC News, Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya yönelik bir anlaşma sağlanamaması durumunda Rus petrol ihracatına ikincil gümrük vergileri getirmeye hazır olduğunu bildirmişti. ABD Başkanı, böyle bir senaryoda Rus petrolünü ithal eden ülkelerin de yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini ve bu ülkelerin ABD’de iş yapmasının yasaklanabileceğini belirtmişti.



Kremlin, Trump’ın sözlerine yanıt olarak, Rusya’nın ABD ile ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna krizini çözme yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Moskova’dan yapılan açıklamada, “Bu, zaman alan ve konunun karmaşıklığıyla bağlantılı bir süreç,” ifadeleri kullanıldı.



Moskova çok kez yaptırım baskısıyla başa çıkabileceklerini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Moskova’yı zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu ve uygulanan yaptırımların dünya ekonomisine büyük zarar verdiğini ifade etmişti. Putin, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu öne sürmüştü.