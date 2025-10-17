Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Rusya’ya yeni yaptırım için doğru zaman değil /17 Ekim 2025 12:32

Trump: Rusya’ya yeni yaptırım için doğru zaman değil

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Trump, Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımlar hakkında, "şu an bunun için doğru bir zaman olmayabileceğini" söyledi.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Trump, "Hiçbir şeye karşı değilim. Sadece belki de en iyi zaman olmadığını söylüyorum" ifadelerini kullandı ve Putin ile yaptığı görüşmeyi "üretken" olarak nitelendirdi. 

Ancak Trump, yaptırımların halen "seçeneklerden biri olduğunu" ve "önümüzdeki bir veya iki hafta içinde gelebileceğini" de sözlerine ekledi. Kongre üyeleri Mike Johnson ve John Thune ile, Moskova'ya yönelek daha sert önlemler içeren bir yasa tasarısını görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Yaptırım teklifi 30 gün içinde Kongre'de ele alınacak

Söz konusu yasa tasarısının mimarı Senatör Lindsey Graham oldu. Senatör Thune ise 16 Ekim'de tasarının önümüzdeki 30 gün içinde Kongre'de ele alınacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı, Putin ile buluşmasının yaklaşık iki hafta içinde, Budapeşte'de gerçekleşebileceğini belirtti. Bu, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden sonraki ikinci yüz yüze zirve olacak. İki lider, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmişti. Trump, 17 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile görüşecek.

Kremlin yetkilileri, daha önce defalarca Rus ekonomisinin yaptırımlara karşı "belirli bir bağışıklık" kazandığını iddia etti. Moskova, uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunduğu bu yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.
