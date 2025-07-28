Samanyolu Haber /Dünya / Trump Rusya'ya süreyi kısaltıyor: 50 gün beklemenin bir anlamı yok! /28 Temmuz 2025 18:47

Trump Rusya'ya süreyi kısaltıyor: 50 gün beklemenin bir anlamı yok!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "büyük hayal kırıklığına uğradığını" belirterek, Ukrayna'daki çatışmaların çözümü için verdiği 50 günlük ültimatom süresini kısaltacağını açıkladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Trump yaptığı açıklamada, "Putin'den çok hayal kırıklığına uğradım. Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor" ifadelerini kullandı. 50 gün beklemenin bir anlamı olmadığını, 10-12 günlük süre tanıdığını söyledi.

14 Temmuz'da yaptığı açıklamada Trump, Rusya'ya Ukrayna ile ateşkes sağlanması için 50 gün süre vermiş ve bu sürede ilerleme kaydedilmemesi durumunda Rus ithalatına %100'e varan ek gümrük vergileri uygulanacağını duyurmuştu. ABD Başkanı ayrıca, NATO müttefiklerinin finansmanıyla Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarının başlayacağını belirtmişti.

Kremlin: "Son derece ciddi"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın açıklamalarını "son derece ciddi" olarak nitelendirerek detaylı bir analiz yapacaklarını ifade etti. Peskov, Ukrayna'nın ABD'nin bu kararlarını "savaşı sürdürme sinyali" olarak algıladığını öne sürdü. Rus yetkili, Trump'ın süreyi kısaltma kararının bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

Diplomatik çevreler, Trump'ın bu hamlesinin Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir gerilim dönemine işaret ettiğini belirtiyor. Uzmanlar, %100'lük ek gümrük vergilerinin uygulanması durumunda küresel enerji piyasalarında dalgalanmalar yaşanabileceği ve uluslararası ticaretin olumsuz etkilenebileceği görüşünde. Öte yandan, Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının artırılması kararının çatışmaların şiddetlenmesine yol açabileceği endişeleri dile getiriliyor.

Siyasi analistler, Trump'ın ültimatom süresini kısaltma kararını, Rusya'nın son dönemdeki askeri hareketliliği ve diplomatik görüşmelerde isteksiz tutumu olarak yorumluyor. Rusya'nın bu yeni gelişme karşısında nasıl bir strateji izleyeceği ise merakla bekleniyor.
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