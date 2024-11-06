Samanyolu Haber /Dünya / Trump rüzgarı Bitcoin'i rekora taşıdı /06 Kasım 2024 10:32

Trump rüzgarı Bitcoin'i rekora taşıdı

ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın kazanma olasılığı, Bitcoin fiyatlarını uçurdu. Bitcoin fiyatı 75 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

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Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

Açılan sandıklarda resmi olmayan rakamlara göre Trump, seçim yarışını önde götürüyor. 

BİTCOİN UÇTU
Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş dikkati çekti. Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü. Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.
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